Нашли простой способ: древние фермеры имели доступ к молоку даже зимой

Зимой не было травы, чтобы кормить скот, поэтому это, скорее всего, стало немалой проблемой для древних людей. Однако они все же нашли метод, который позволил им улучшить здоровье коров, увеличить количество молока и поддерживать телят в холодное время.

Недавнее исследование освещает изобретательность первых сыроделов Центральной Европы, демонстрируя методы ведения сельского хозяйства, которые позволили им приспособиться к окружающей среде. Ученые обнаружили, что фермеры не только нашли способ увеличения надоев молока в холодный период, но и улучшения здоровья скота, пишет Phys.org.

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Модель разведения и кормления крупного рогатого скота с учетом стабильных изотопов Фото: Nature Ecology & Evolution (2024). DOI: 10.1038/s41559-024-02553-y

Международная команда из таких учреждений, как Немецкий археологический институт, Бристольский университет, Национальный музей естественной истории в Париже и Кильский университет, под руководством доктора Розалинды Гиллис из Немецкого археологического института в Берлине проанализировала более 2 000 стабильных изотопных измерений зубов и костей крупного рогатого скота, а также остатков керамики.

Их выводы свидетельствуют о том, что первые фермеры собирали листья деревьев в течение летних месяцев, чтобы прокормить животных зимой и иметь доступ к молоку круглый год, в том числе в сложные зимние месяцы.

Этот метод не только поддерживал скот в холодные месяцы, но и укреплял здоровье коров, что приводило к увеличению надоев молока и рождения телят вне традиционного поздне-весеннего сезона родов.

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Эти открытия свидетельствуют об изобретательности фермеров-первопроходцев и их способности адаптироваться к местным ресурсам. Исследование предоставляет ценную информацию об устойчивых сельскохозяйственных методах, которые остаются актуальными и сегодня.

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