Знайшли простий спосіб: древні фермери мали доступ до молока навіть взимку

Взимку не було трави, щоб годувати худобу, тож це найімовірніше стало чималою проблемою для древніх людей. Проте вони все ж знайшли метод, який дозволив їм покращити здоров’я корів, збільшити кількість молока та підтримувати телят в холодну пору.

Нещодавнє дослідження висвітлює винахідливість перших сироварів Центральної Європи, демонструючи методи ведення сільського господарства, які дозволили їм пристосуватися до навколишнього середовища. Вчені виявили, що фермери не тільки знайшли спосіб збільшення надоїв молока у холодний період, а й покращення здоров'я худоби, пише Phys.org.

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Модель розведення та годування великої рогатої худоби з урахуванням стабільних ізотопів Фото: Nature Ecology & Evolution (2024). DOI: 10.1038/s41559-024-02553-y

Міжнародна команда з таких установ, як Німецький археологічний інститут, Бристольський університет, Національний музей природничої історії в Парижі та Кільський університет, під керівництвом докторки Розалінди Гілліс із Німецького археологічного інституту в Берліні проаналізувала понад 2 000 стабільних ізотопних вимірювань зубів і кісток великої рогатої худоби, а також залишків кераміки.

Їхні висновки свідчать про те, що перші фермери збирали листя дерев протягом літніх місяців, щоб прогодувати тварин взимку й мати доступ до молока цілий рік, зокрема в складні зимові місяці.

Цей метод не лише підтримував худобу в холодні місяці, але й зміцнював здоров'я корів, що призводило до збільшення надоїв молока та народження телят поза традиційним пізньо-весняним сезоном пологів.

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Ці відкриття свідчать про винахідливість фермерів-першопрохідців та їхню здатність адаптуватися до місцевих ресурсів. Дослідження надає цінну інформацію про сталі сільськогосподарські методи, які залишаються актуальними й сьогодні.

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