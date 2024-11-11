Існувало тисячі років: археологи розкопали древнє поселення в Німеччині (фото)

Дослідники розкопали стародавнє поселення, яке існувало від бронзового віку до Середньовіччя. Окрім чисельних споруд, вчені виявили велику кількість артефактів, які свідчать про важливість регіону.

У регіоні Саксонія-Ангальт, Німеччина, археологи нещодавно виявили залишки древнього поселення поблизу Гальденслебена, що дають змогу зазирнути в давнє життя в цьому місці. З травня 2024 року Державне управління охорони пам'яток і археології (LDA) досліджує ділянку, розташовану на схід від середньовічного замкового комплексу, розкопаного в 2010-11 роках, пише Arkeonews.

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Розташоване на піщано-гравійній терасі поблизу низовини Оре, це поселення користувалося вигідним місцезнаходженням, що, ймовірно, пояснює його довгу історію заселення. Розкопки виявили численні історичні шари, які свідчать про те, що тут жили люди, починаючи з бронзового та залізного віків і до Середньовіччя.

Розкопки виявили численні історичні шари, які свідчать про те, що тут жили люди, починаючи з бронзового та залізного віків і до Середньовіччя Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt, Torsten Herm

Артефакти бронзового віку (близько 2200-750 років до н. е.) включають ями, фрагменти кераміки, кістки тварин і колодязь, що містить цілу, неушкоджену посудину. Однією з визначних знахідок цього періоду є бронзова шпилька унетицької культури. Серед знахідок залізного віку (близько 750 р. до н. е.) — піч для випалювання вапна, що свідчить про промислову діяльність.

Поселення залишалося активним протягом раннього і високого середньовіччя, навіть до будівництва фортеці у другій половині XI століття. Розкопки виявили 12 затоплених будівель і численні дерев'яні стовпи, які, ймовірно, вказують на наземні споруди.

У деяких з цих будівель виявили невеликі печі, що дозволяє припустити, що їх використовували як ранні житла. Поселення обмежували річка Оре на півночі та рів на півдні, який, ймовірно, регулював рівень ґрунтових вод. У XI-XII століттях це поселення розширилося на південь у напрямку великого замкового комплексу.

Під час дослідження ділянки вчені розкопали залишки текстильного виробництва, з такими ткацькими інструментами, як ткацькі грузила і веретена, і навіть ткацькі верстати, датовані XI і XII століттями.

Археологи також знайшли різноманітні артефакти, зокрема керамічні горщики, залізні ножі, бронзову фурнітуру та вишукано оздоблений кістяний гребінець.

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Ці знахідки, від простих ям бронзового віку до складних середньовічних споруд, свідчать про роль регіону в підтримці як сільськогосподарської, так і промислової діяльності, демонструючи історичну важливість Гальденслебена як для місцевої, так і для ширших спільнот.

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