Существовало тысячи лет: археологи раскопали древнее поселение в Германии (фото)

Исследователи раскопали древнее поселение, которое существовало от бронзового века до Средневековья. Кроме многочисленных сооружений, ученые обнаружили большое количество артефактов, свидетельствующих о важности региона.

В регионе Саксония-Анхальт, Германия, археологи недавно обнаружили остатки древнего поселения вблизи Гальденслебена, позволяющие заглянуть в древнюю жизнь в этом месте. С мая 2024 года Государственное управление охраны памятников и археологии (LDA) исследует участок, расположенный к востоку от средневекового замкового комплекса, раскопанного в 2010-11 годах, пишет Arkeonews.

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Расположенное на песчано-гравийной террасе вблизи низменности Оре, это поселение пользовалось выгодным местонахождением, что, вероятно, объясняет его долгую историю заселения. Раскопки обнаружили многочисленные исторические слои, свидетельствующие о том, что здесь жили люди, начиная с бронзового и железного веков и до Средневековья.

Раскопки обнаружили многочисленные исторические слои, свидетельствующие о том, что здесь жили люди, начиная с бронзового и железного веков и до Средневековья Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt, Torsten Herm

Артефакты бронзового века (около 2200-750 лет до н. э.) включают ямы, фрагменты керамики, кости животных и колодец, содержащий целый, неповрежденный сосуд. Одной из выдающихся находок этого периода является бронзовая булавка унетицкой культуры. Среди находок железного века (около 750 г. до н. э.) — печь для обжига извести, что свидетельствует о промышленной деятельности.

Поселение оставалось активным в течение раннего и высокого средневековья, даже до строительства крепости во второй половине XI века. Раскопки обнаружили 12 затопленных зданий и многочисленные деревянные столбы, которые, вероятно, указывают на наземные постройки.

В некоторых из этих зданий обнаружили небольшие печи, что позволяет предположить, что их использовали как ранние жилища. Поселение ограничивали река Оре на севере и ров на юге, который, вероятно, регулировал уровень грунтовых вод. В XI-XII веках это поселение расширилось на юг в направлении большого замкового комплекса.

Во время исследования участка ученые раскопали остатки текстильного производства, с такими ткацкими инструментами, как ткацкие грузила и веретена, и даже ткацкие станки, датированные XI и XII веками.

Археологи также нашли различные артефакты, в частности керамические горшки, железные ножи, бронзовую фурнитуру и изысканно украшенный костяной гребешок.

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Эти находки, от простых ям бронзового века до сложных средневековых сооружений, свидетельствуют о роли региона в поддержке как сельскохозяйственной, так и промышленной деятельности, демонстрируя историческую важность Гальденслебена как для местного, так и для более широких сообществ.

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