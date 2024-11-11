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Технологии и наука

Существовало тысячи лет: археологи раскопали древнее поселение в Германии (фото)

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Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt- Bodo Hänler | Исследователи раскопали древнее поселение, которое существовало от бронзового века до Средневековья

Исследователи раскопали древнее поселение, которое существовало от бронзового века до Средневековья. Кроме многочисленных сооружений, ученые обнаружили большое количество артефактов, свидетельствующих о важности региона.

В регионе Саксония-Анхальт, Германия, археологи недавно обнаружили остатки древнего поселения вблизи Гальденслебена, позволяющие заглянуть в древнюю жизнь в этом месте. С мая 2024 года Государственное управление охраны памятников и археологии (LDA) исследует участок, расположенный к востоку от средневекового замкового комплекса, раскопанного в 2010-11 годах, пишет Arkeonews.

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Расположенное на песчано-гравийной террасе вблизи низменности Оре, это поселение пользовалось выгодным местонахождением, что, вероятно, объясняет его долгую историю заселения. Раскопки обнаружили многочисленные исторические слои, свидетельствующие о том, что здесь жили люди, начиная с бронзового и железного веков и до Средневековья.

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Раскопки обнаружили многочисленные исторические слои, свидетельствующие о том, что здесь жили люди, начиная с бронзового и железного веков и до Средневековья
Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt, Torsten Herm

Артефакты бронзового века (около 2200-750 лет до н. э.) включают ямы, фрагменты керамики, кости животных и колодец, содержащий целый, неповрежденный сосуд. Одной из выдающихся находок этого периода является бронзовая булавка унетицкой культуры. Среди находок железного века (около 750 г. до н. э.) — печь для обжига извести, что свидетельствует о промышленной деятельности.

Поселение оставалось активным в течение раннего и высокого средневековья, даже до строительства крепости во второй половине XI века. Раскопки обнаружили 12 затопленных зданий и многочисленные деревянные столбы, которые, вероятно, указывают на наземные постройки.

В некоторых из этих зданий обнаружили небольшие печи, что позволяет предположить, что их использовали как ранние жилища. Поселение ограничивали река Оре на севере и ров на юге, который, вероятно, регулировал уровень грунтовых вод. В XI-XII веках это поселение расширилось на юг в направлении большого замкового комплекса.

Во время исследования участка ученые раскопали остатки текстильного производства, с такими ткацкими инструментами, как ткацкие грузила и веретена, и даже ткацкие станки, датированные XI и XII веками.

Археологи также нашли различные артефакты, в частности керамические горшки, железные ножи, бронзовую фурнитуру и изысканно украшенный костяной гребешок.

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Эти находки, от простых ям бронзового века до сложных средневековых сооружений, свидетельствуют о роли региона в поддержке как сельскохозяйственной, так и промышленной деятельности, демонстрируя историческую важность Гальденслебена как для местного, так и для более широких сообществ.

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