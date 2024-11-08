Використовували як сидіння: в Туреччині випадково знайшли давньоримський артефакт (фото)

У Туреччині сталося неочікуване археологічне відкриття: виявилося, що камінь, який використовували як сидіння біля мечеті у місті Фаста, є давньоримським артефактом, якому майже 2 тисячі років.

У мечеті в місті Фатса, Туреччина, виявили пам'ятку епохи Римської імперії, датовану 239 роком н. е. Неочікуване відкриття знаменує собою важливу знахідку в північно-східному регіоні, яка розкриває римську присутність та інфраструктуру, яка колись охоплювала всю стародавню Анатолію, пише Arkeonews.

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Римські віхи, відомі як міліарії, були кам'яними знаками, які відігравали важливу роль у розгалуженій системі доріг імперії. Розташовані з інтервалом в одну римську милю (приблизно 1,5 км), ці знаки допомагали мандрівникам орієнтуватися в мережі доріг імперії, часто показуючи відстань до найближчих міст.

На деяких віхах навіть були імена імператорів або чиновників, відповідальних за будівництво чи утримання доріг. Збережені віхи дають історикам цінну інформацію про римську інженерію, культурні практики та повсякденне життя цього періоду.

Римські віхи, відомі як міліарії, були кам'яними знаками, які відігравали важливу роль у розгалуженій системі доріг імперії Фото: DHA

Ця віха, якій майже 1800 років, з роками знайшла несподіване застосування — вона слугувала сидінням біля центральної мечеті Лалелі в районі Боламан у місті Фатса. Вчителька літератури Айдин Бал з середньої школи Фатса першою помітила камінь, що призвело до розслідування місцевої влади.

Директор із питань культури муніципалітету Фатса Джеват Ербіль разом з доктором Сечкіном Евчімом з кафедри історії мистецтв Університету Орду дослідили камінь і підтвердили, що він є артефактом римського періоду.

Напис на камені, перекладений Хусейном Самі Озтюрком, експертом з епіграфіки та лінгвістики з Університету Мармара, показав, що спочатку його встановили на честь імператора Гордіана III. Камінь позначав реконструйовану ділянку дороги.

За словами доктора Евчіма, камінь, ймовірно, був встановлений на честь будівництва портової дороги, що з'єднувала Боламан і Яликой. Хоча камінь більше не знаходиться на своєму первісному місці, оскільки був переміщений під час будівництва мечеті в 1970-х роках, він був перенесений до музею Орду, де планується провести додаткові дослідження для кращого розуміння його історичного контексту.

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Район Фатса, історія якого сягає античних часів, колись був домом для кіммерійців і понтійських греків, перш ніж стати частиною Римської імперії в 62 році н. е. за часів імператора Нерона. Наприкінці III століття ця територія була реорганізована за реформами Діоклетіана, що зміцнило її роль у римській адміністративній структурі.

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