Гостроцікава колекція: археологи розкопали ханаанське святилище в Ізраїлі (фото)

На Тель-Шімрон, стародавньому кургані в Ізраїлі, археологи розкопали ханаанське святилище, якому майже 4000 років. Всередині вчені численні артефакти, зокрема унікальні мінойські вироби з Криту.

Нещодавно археологи розкопали масивну стародавню споруду в Тель-Шімроні на півночі Ізраїлю, виявивши незвичайну колекцію ханаанських артефактів, яким, як вважають, близько 3800 років, пише GreekReporter.

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Ця знахідка включає церемоніальні предмети, зокрема мінойський глечик з Криту, що вказує на потенційну взаємодію між ханаанцями та іншими стародавніми цивілізаціями на далеких відстанях.

Історичні записи свідчать, що колись це було ключове ханаанське місто з розгалуженими торгівельними зв'язками.

Усередині споруди археологи знайшли перепалені кістки тварин, глиняний посуд з різних регіонів, а також дві маленькі фігурки биків Фото: Tel Shimron Excavations/Sasha Flit

Усередині споруди археологи знайшли перепалені кістки тварин, глиняний посуд з різних регіонів, а також дві маленькі фігурки биків, які, можливо, представляли божества, яким поклонялися ханаанці.

Ці артефакти були розташовані в особливий спосіб, що вказує на сакральне використання цього місця. Його розкопали лише частково, але розмір і унікальність споруди вже привертають значну увагу.

Споруда сягає 5-6 метрів заввишки, різко контрастуючи з рештою місцевості, яка переважно збудована з темного каменю, оскільки її вершина покрита білою крейдою.

Професор Деніел Мастер з Вітонського коледжу, який разом із доктором Маріо Мартіном з Тель-Авівського університету керує розкопками, описує її як "пам'ятник". Хоча точне призначення споруди залишається невідомим, Мастер вважає, що вона слугувала символом влади.

Однією з помітних зон у структурі є "фавісса", або спеціально відведений простір для старих релігійних предметів. У цій кімнаті площею 68 квадратних метрів зберігався масив артефактів епохи середньої бронзи, одна з найбагатших колекцій, знайдених у цьому регіоні.

Збудована з товстими стінами з сирцевої цегли, до якої спочатку вели сходи, кімната з часом була замурована, і її вміст опинився просто неба.

Дослідники вважають, що пізніше цей простір використовували для зберігання решток релігійних ритуалів, оскільки він містив близько 40 000 кісток тварин — переважно овець, великої рогатої худоби та кіз — спалених при високих температурах.

Крім того, виявлено понад 57 000 керамічних виробів, включаючи рідкісні мініатюрні глечики і прикрашений мінойський глечик, причому мінойський артефакт є одним з трьох, коли-небудь знайдених в Ізраїлі.

Археологи припускають, що колекція має релігійне значення, оскільки глиняний посуд і бронзові фігурки биків схожі на ті, що знаходять на храмових ділянках. Фігурки, можливо, зображують важливих ханаанських богів, таких як Ель або Ваал.

Цілком ймовірно, що ці предмети були частиною однієї великої церемонії або кількох близьких за часом ритуалів, причому деякі глиняні вироби були навмисно розбиті перед тим, як їх помістили у фавіссу.

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Хоча Біблія згадує Тель-Шімрон як місце ізраїльського завоювання, пізніші цивілізації, зокрема римляни, ісламські правителі та османи, окупували навколишні території, але не будували безпосередньо на цьому кургані.

Чи то з поваги, чи то з практичних міркувань, це унікальне місце залишили недоторканим, зберігши його давнє значення.

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