Не очікували знайти: вчені знайшли несподівані артефакти в ритуальному похованні тольтеків

Досліджуючи древнє поховання в Тулі, поселенні тольтеків, археологи знайшли неочікувані підношення. Окрім звичних артефактів, дослідники виявили морських зірок.

Під час розкопок ритуального поховання в тольтекському поселенні Тула в Мексиці археологи знайшли морських зірок, що розкриває культурні та духовні практики тольтеків. Тула, що виникла близько 400 року до н. е., стала столицею імперії тольтеків після падіння Теотіуакана і процвітала до XII століття нашої ери, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда з Національного інституту антропології та історії (INAH) та Інституту морських наук і лімнології (ICML) Національного автономного університету Мексики проаналізувала вапнякові плити, знайдені на родовищі. За словами Леонардо Лопеса Лухана, директора проєкту INAH Templo Mayor, ці плити були розташовані так, щоб сформувати "космограму" — символічне зображення Всесвіту.

Підношення датується приблизно 950-1000 роками нашої ери і було знайдене в Паласіо Кемадо, де воно містило дзеркало з піриту та бірюзи, відоме як тескакуітлапіллі (tezcacuitlapilli).

Навколо дзеркала була символічна композиція, що представляла сторони світу: намистини з черепашок на півночі, перламутрові плити на півдні, фрагмент корала на сході та вапняні відкладення на заході.

Подальший аналіз виявив три екземпляри Nidorellia armata, або "шоколадної зірки", і два Pentaceraster cumingi, або "зірки-подушки". Ці морські зірки, що походять з Тихого океану, зустрічаються від Каліфорнійської затоки до Перу і Галапагоських островів, що вказує на давні торгівельні або культурні зв'язки між цивілізацією тольтеків і громадами тихоокеанського узбережжя.

Важливо

Учені знайшли місце зародження культури Тотонак: що відкрили розкопки в Мексиці

Ці знахідки свідчать про те, що морські зірки мали символічне значення в ритуалах і космології тольтеків. Хоча морські зірки раніше знаходили в Тулі і були зображені в мистецтві тольтеків, це відкриття демонструє їхню роль у світогляді та духовному житті тольтеків.

Раніше Фокус писав про бамбуковий візок, який археологи виявили в Альпах.

Також ми розповідали про неочікуване археологічне відкриття на Мальті. Дослідники розкопали цілий комплекс стародавніх гробниць.