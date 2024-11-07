Не ожидали найти: ученые нашли неожиданные артефакты в ритуальном захоронении тольтеков

Исследуя древнее захоронение в Туле, поселении тольтеков, археологи нашли неожиданные подношения. Кроме привычных артефактов, исследователи обнаружили морских звезд.

Во время раскопок ритуального захоронения в тольтекском поселении Тула в Мексике археологи нашли морских звезд, что раскрывает культурные и духовные практики тольтеков. Тула, возникшая около 400 года до н. э., стала столицей империи тольтеков после падения Теотиуакана и процветала до XII века нашей эры, пишет Heritage Daily.

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Команда из Национального института антропологии и истории (INAH) и Института морских наук и лимнологии (ICML) Национального автономного университета Мексики проанализировала известняковые плиты, найденные на месторождении. По словам Леонардо Лопеса Лухана, директора проекта INAH Templo Mayor, эти плиты были расположены так, чтобы сформировать "космограмму" — символическое изображение Вселенной.

Подношение датируется примерно 950-1000 годами нашей эры и было найдено в Паласио Кемадо, где оно содержало зеркало из пирита и бирюзы, известное как тескакуитлапилли (tezcacuitlapilli).

Вокруг зеркала была символическая композиция, представлявшая стороны света: бусины из ракушек на севере, перламутровые плиты на юге, фрагмент коралла на востоке и известковые отложения на западе.

Дальнейший анализ обнаружил три экземпляра Nidorellia armata, или "шоколадной звезды", и два Pentaceraster cumingi, или "звезды-подушки". Эти морские звезды, происходящие из Тихого океана, встречаются от Калифорнийского залива до Перу и Галапагосских островов, что указывает на древние торговые или культурные связи между цивилизацией тольтеков и общинами тихоокеанского побережья.

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Эти находки свидетельствуют о том, что морские звезды имели символическое значение в ритуалах и космологии тольтеков. Хотя морские звезды ранее находили в Туле и были изображены в искусстве тольтеков, это открытие демонстрирует их роль в мировоззрении и духовной жизни тольтеков.

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