Интригующая коллекция: археологи раскопали ханаанское святилище в Израиле (фото)

На Тель-Шимрон, древнем кургане в Израиле, археологи раскопали ханаанское святилище, которому почти 4000 лет. Внутри ученые обнаружили многочисленные артефакты, в том числе уникальные минойские изделия с Крита.

Недавно археологи раскопали массивное древнее сооружение в Тель-Шимроне на севере Израиля, обнаружив необычную коллекцию ханаанских артефактов, которым, как полагают, около 3800 лет, пишет GreekReporter.

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Эта находка включает церемониальные предметы, в частности минойский кувшин с Крита, что указывает на потенциальное взаимодействие между ханаанцами и другими древними цивилизациями на дальних расстояниях.

Исторические записи свидетельствуют, что когда-то это был ключевой ханаанский город с разветвленными торговыми связями.

Внутри сооружения археологи нашли пережженные кости животных, глиняную посуду из разных регионов, а также две маленькие фигурки быков Фото: Tel Shimron Excavations/Sasha Flit

Внутри сооружения археологи нашли пережженные кости животных, глиняную посуду из разных регионов, а также две маленькие фигурки быков, что, возможно, представляли божества, которым поклонялись ханаанцы.

Эти артефакты были расположены особым образом, что указывает на сакральное использование этого места. Его раскопали лишь частично, но размер и уникальность сооружения уже привлекают значительное внимание.

Сооружение достигает 5-6 метров в высоту, резко контрастируя с остальной местностью, которая преимущественно построена из темного камня, поскольку ее вершина покрыта белым мелом.

Профессор Дэниел Мастер из Уитонского колледжа, который вместе с доктором Марио Мартином из Тель-Авивского университета руководит раскопками, описывает ее как "памятник". Хотя точное назначение сооружения остается неизвестным, Мастер считает, что оно служило символом власти.

Одной из заметных зон в структуре является "фависса", или специально отведенное пространство для старых религиозных предметов. В этой комнате площадью 68 квадратных метров хранился массив артефактов эпохи средней бронзы, одна из самых богатых коллекций, найденных в этом регионе.

Построенная с толстыми стенами из сырцового кирпича, к которой изначально вела лестница, комната со временем была замурована, и ее содержимое оказалось под открытым небом.

Исследователи считают, что позже это пространство использовали для хранения остатков религиозных ритуалов, поскольку оно содержало около 40 000 костей животных — преимущественно овец, крупного рогатого скота и коз — сожженных при высоких температурах.

Кроме того, обнаружено более 57 000 керамических изделий, включая редкие миниатюрные кувшины и украшенный минойский кувшин, причем минойский артефакт является одним из трех, когда-либо найденных в Израиле.

Археологи предполагают, что коллекция имеет религиозное значение, поскольку глиняная посуда и бронзовые фигурки быков похожи на те, что находят на храмовых участках. Фигурки, возможно, изображают важных ханаанских богов, таких как Эль или Ваал.

Вполне вероятно, что эти предметы были частью одной большой церемонии или нескольких близких по времени ритуалов, причем некоторые глиняные изделия были намеренно разбиты перед тем, как их поместили в фависсу.

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Хотя Библия упоминает Тель-Шимрон как место израильского завоевания, более поздние цивилизации, в частности римляне, исламские правители и османы, оккупировали окружающие территории, но не строили непосредственно на этом кургане.

То ли из уважения, то ли из практических соображений, это уникальное место оставили нетронутым, сохранив его древнее значение.

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