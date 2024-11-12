Епохи перемішался між собою: що знайшли археологи під фортом Кастель (фото)

Сербська фортеця Кастель стала цінним джерелом знань для археологів, які досліджують ділянку впродовж шести останніх років. Проте нещодавно вчені зробили нове відкриття.

Під час розкопок у фортеці Кастель, національній пам'ятці Боснії і Герцеговини, археологи виявили стародавній некрополь. Вважається, що фортецю побудували на залишках римського поселення, відомого як Кастра, пише Arkeonews.

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Старший науковий співробітник Республіканського інституту охорони культурно-історичної спадщини Борис Радич розповів про знахідку під час археологічної практики, в якій взяли участь студенти-археологи та історики з державних університетів Сербії.

Команда розкопала раніше невідоме стародавнє кладовище на території фортеці Фото: N1

За словами Радича, команда розкопала раніше невідоме стародавнє кладовище на території фортеці. Вони очікують на результати радіовуглецевого аналізу, щоб підтвердити вік некрополя. Крім того, вони знайшли пізню античну монету, датовану IV століттям.

Попередні розкопки у фортеці Кастель проводили у 1980-х роках, тоді вдалося виявити крем'яні знаряддя праці граветтської культури, кераміку баденської культури, кілька керамічних фрагментів вучедольської культури, а також залишки давньоримського поселення Кастра.

Спочатку вважалося, що ділянку розкопали повністю, але шість років тому проєкт з очищення виявив додаткові археологічні шари, що призвело до заснування регулярної археологічної школи на цьому місці.

Дослідник пояснив, що безперервне заселення фортеці Кастель створює певні труднощі, оскільки шари з різних періодів змішалися. Це ускладнює їх розрізнення.

Щороку з'являються нові знахідки, зокрема людські скелети, які, як вважають, передують як християнським, так і мусульманським похованням через їхню орієнтацію і розташування в древніх стінах. Цьогорічні знахідки також свідчать про те, що поховання могли зруйнувати стіни, які потенційно датуються II століттям, що ще більше ускладнює вивчення історії цього місця.

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Радич зазначив, що хоча знахідки є інтригуючими, остаточні висновки будуть зроблені після проведення радіовуглецевого аналізу.

Команда також виявила численні фрагменти стародавньої кераміки, змішані з артефактами різних історичних періодів, включаючи турецьку кераміку, що свідчить про багату, багатошарову історію цього місця.

Раніше Фокус писав про давньоримський артефакт, знайдений у Туреччині. Дослідники виявили древню віху, яку використовували як сидіння біля мечеті.

Також ми розповідали про неочікувану знахідку в Альпах. На давньоримському перевалі дослідники виявили бамбуковий візок, який опинився там невідомим чином.