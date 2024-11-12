Эпохи перемешались между собой: что нашли археологи под фортом Кастель (фото)

Сербская крепость Кастель стала ценным источником знаний для археологов, которые исследуют участок в течение шести последних лет. Однако недавно ученые сделали новое открытие.

Во время раскопок в крепости Кастель, национальном памятнике Боснии и Герцеговины, археологи обнаружили древний некрополь. Считается, что крепость построили на остатках римского поселения, известного как Кастра, пишет Arkeonews.

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Старший научный сотрудник Республиканского института охраны культурно-исторического наследия Борис Радич рассказал о находке во время археологической практики, в которой приняли участие студенты-археологи и историки из государственных университетов Сербии.

Команда раскопала ранее неизвестное древнее кладбище на территории крепости Фото: N1

По словам Радича, команда раскопала ранее неизвестное древнее кладбище на территории крепости. Они ожидают результатов радиоуглеродного анализа, чтобы подтвердить возраст некрополя. Кроме того, они нашли позднюю античную монету, датированную IV веком.

Предыдущие раскопки в крепости Кастель проводили в 1980-х годах, тогда удалось обнаружить кремневые орудия труда граветтской культури, керамику баденской культуры, несколько керамических фрагментов вучедольской культуры, а также остатки древнеримского поселения Кастра.

Сначала считалось, что участок раскопали полностью, но шесть лет назад проект по очистке обнаружил дополнительные археологические слои, что привело к основанию регулярной археологической школы на этом месте.

Исследователь объяснил, что непрерывное заселение крепости Кастель создает определенные трудности, поскольку слои из разных периодов смешались. Это затрудняет их различение.

Каждый год появляются новые находки, в частности человеческие скелеты, которые, как полагают, предшествуют как христианским, так и мусульманским захоронениям из-за их ориентации и расположения в древних стенах. Нынешние находки также свидетельствуют о том, что захоронения могли разрушить стены, которые потенциально датируются II веком, что еще больше затрудняет изучение истории этого места.

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Радич отметил, что хотя находки являются интригующими, окончательные выводы будут сделаны после проведения радиоуглеродного анализа.

Команда также обнаружила многочисленные фрагменты древней керамики, смешанные с артефактами разных исторических периодов, включая турецкую керамику, что свидетельствует о богатой, многослойной истории этого места.

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