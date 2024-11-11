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Технологии и наука

Древнее, чем считали: ученые раскрыли неожиданное прошлое Зала короля Артура (фото)

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Фото: Cornwall National Landscape | Зал короля Артура

До недавнего времени считалось, что Зал короля Артура, каменное сооружение в Англии, датируется Средневековьем. Однако ученые обнаружили, что эта теория ошибочна: памятник существовал еще во времена неолита.

Ученые обнаружили, что Зал короля Артура, загадочное каменное сооружение в Корнуолле, Англия, намного старше, чем считалось ранее. Теперь этот памятник относится к периоду среднего неолита, что более чем на 4 000 лет раньше предыдущих оценок, и делает его таким же древним, как и знаменитый Стоунгендж, пишет Arkeonews.

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Десятилетиями эксперты считали, что Зал короля Артура — средневековое сооружение. Однако недавние раскопки под руководством Археологического отдела Корнуолла, свидетельствуют о том, что ему около 5000 лет.

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Зал короля Артура находится на Бодминских болотах в Корнуолле
Фото: Wikipedia Commons

Составленный из 56 частично заглубленных камней, этот объект теперь считается уникальным историческим достоянием, в отличие от любого другого памятника в Великобритании.

По словам Фила МакМахона, инспектора древних памятников Исторической Англии, неолитическое происхождение Зала короля Артура добавляет неоценимого понимания глубины и таинственности, окружающих это выдающееся место.

Исследователи использовали метод оптически-стимулированной люминесценции (OSL) для датировки материалов, раскопанных из-под памятника, чтобы подтвердить его древнее происхождение.

Образцы изнутри сооружения обнаружили окаменелые остатки растений, пыльцы и насекомых, что указывает на разнообразную историю использования в течение тысячелетий. Радиоуглеродный анализ указывает на то, что это место использовали в поздний доисторический и средневековый периоды.

Геологический анализ камней указывает на то, что их обнаружили на местном уровне, возможно, в пределах 250 метров от памятника. Это свидетельствует о том, что строители памятника вероятнее всего добывали камни из окрестных земель, а не транспортировали их из отдаленных мест.

Хотя прямоугольные памятники не являются редкостью в истории, назначение Зала короля Артура остается неясным, и теории варьируются от церемониальных собраний до практического использования, например, для хранения воды.

Таинственность и историческая важность Зала короля Артура, как отметил Пит Херринг, президент Археологического общества Корнуолла, отражают его древнее культурное значение для местной общины.

Хотя название "Зал короля Артура" появилось в XVI веке, вероятно, под влиянием местных краеведов, само место всегда считалось древним и загадочным для жителей Бодмин-Муру.

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Нынешние усилия по сохранению памятника в сотрудничестве с "Исторической Англией" и другими организациями направлены на сохранение и дальнейшее изучение этого выдающегося памятника неолита, что будет способствовать нашему пониманию ранних обществ.

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