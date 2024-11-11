Древніший, ніж вважали: вчені розкрили неочікуване минуле Залу короля Артура (фото)

Донедавна вважалося, що Зал короля Артура, кам’яна споруда в Англії, датується Середньовіччям. Проте вчені виявили, що ця теорія хибна: пам’ятка існувала ще в часи неоліту.

Учені виявили, що Зал короля Артура, загадкова кам'яна споруда в Корнуоллі, Англія, набагато старша, ніж вважалося раніше. Тепер ця пам'ятка належить до періоду середнього неоліту, що більш ніж на 4 000 років раніше попередніх оцінок, і робить її такою ж древньою, як і знаменитий Стоунгендж, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Десятиліттями експерти вважали, що Зал короля Артура — середньовічна споруда. Однак нещодавні розкопки під керівництвом Археологічного відділу Корнуолла, свідчать про те, що йому близько 5000 років.

Зал короля Артура знаходиться на Бодмінських болотах у Корнуоллі Фото: Wikipedia Commons

Складений із 56 частково заглиблених каменів, цей об'єкт тепер вважається унікальним історичним надбанням, на відміну від будь-якого іншого пам'ятника у Великій Британії.

За словами Філа МакМахона, інспектора стародавніх пам'яток Історичної Англії, неолітичне походження Залу короля Артура додає неоціненного розуміння глибини і таємничості, що оточують це визначне місце.

Дослідники використали метод оптично-стимульованої люмінесценції (OSL) для датування матеріалів, розкопаних з-під пам'ятника, щоб підтвердити його давнє походження.

Зразки зсередини споруди виявили скам'янілі рештки рослин, пилку та комах, що вказує на різноманітну історію використання протягом тисячоліть. Радіовуглецевий аналіз вказує на те, що це місце використовували в пізній доісторичний та середньовічний періоди.

Геологічний аналіз каміння вказує на те, що його виявили на місцевому рівні, можливо, в межах 250 метрів від пам'ятки. Це свідчить про те, що будівничі пам'ятника найімовірніше видобували каміння з навколишніх земель, а не транспортували його з віддалених місць.

Хоча прямокутні пам'ятники не є рідкістю в історії, призначення Залу короля Артура залишається незрозумілим, і теорії варіюються від церемоніальних зібрань до практичного використання, наприклад, для зберігання води.

Таємничість та історична важливість Залу короля Артура, як зазначив Піт Херрінг, президент Археологічного товариства Корнуолла, відображають її давнє культурне значення для місцевої громади.

Хоча назва "Зал короля Артура" з'явилася у XVI столітті, ймовірно, під впливом місцевих краєзнавців, саме місце завжди вважалося стародавнім і загадковим для мешканців Бодмін-Муру.

Важливо

Використовували як сидіння: в Туреччині випадково знайшли давньоримський артефакт (фото)

Нинішні зусилля зі збереження пам'ятки у співпраці з "Історичною Англією" та іншими організаціями спрямовані на збереження та подальше вивчення цієї визначної пам'ятки неоліту, що сприятиме нашому розумінню ранніх суспільств.

Раніше Фокус писав про ханаанське святилище, знайдене в Ізраїлі. Під час дослідження вчені виявили численні артефакти, зокрема рідкісні статуетки з Криту.

Також ми розповідали про неординарне жіноче поховання, виявлене у Швеції. Окрім останків жінки, археологи розкопали залізний ніж, що робить знахідку нетиповою.