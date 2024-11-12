Найдавніша та найтаємничіша: вчені виявили храм загадкової цивілізації Дільмун (фото)

Досліджуючи острів Файлака в Перській затоці, міжнародна команда археологів виявила стародавній храм цивілізації Дільмун. Попри важливість цієї цивілізації, вона досі залишається недослідженою.

Команда данських і кувейтських археологів нещодавно виявили 4000-річний храм на острові Файлака в Перській затоці. Ця пам'ятка бронзового віку належить до однієї з найдавніших цивілізацій Дільмун, яка існувала впродовж 3200-320 років до н. е., пише Arkeonews.

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Цивілізація Дільмун, яку в шумерських текстах часто називають "країною, де сходить сонце" і "країною живих", стала важливим торгівельним центром завдяки своєму стратегічному розташуванню. Вигідне розташування вздовж Перської затоки призвело до домінації на торгівельних шляхах, що сприяло зростанню могутності та впливу.

Колекція намистин із дорогоцінних каменів Фото: Kuwait News Agency (KUNA)

Оголошуючи про це відкриття, Національна рада Кувейту з питань культури, мистецтва і літератури детально описала розкопки на пагорбі, відомому як "F6". Попередні розкопки виявили залишки стіни храмової платформи, що датується приблизно 1900-1800 роками до н. е.

Храм, який зараз повністю розкопаний, має розміри приблизно 11 на 11 метрів, і дав численні артефакти, такі як печатки і кераміка, що свідчать про зв'язок цього місця з народом Дільмун.

Ця нещодавня знахідка, розташована поруч з іншими важливими дільмунськими спорудами, такими як "Палац" і ще один храм, свідчить про те, що ця територія була ключовим культурним і релігійним центром.

Доктор Стефан Ларсен, керівник данської експедиції, назвав це відкриття значним проривом у розумінні релігійних практик Дільмуна. Професор археології Кувейтського університету Хассан Ашкенані зазначив, що близькість храму до великої адміністративної будівлі вказує на історичну роль місця як релігійного, так і адміністративного центру.

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Національна рада з питань культури, мистецтв і літератури також оголосила про успішне завершення сезону розкопок 2024 року, що стало значним кроком вперед у розкритті таємниць цієї стародавньої цивілізації, спираючись на зусилля попередніх сезонів.

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