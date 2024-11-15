Від веретена до колеса: артефакти з Ізраїлю розкрили розвиток древніх технологій (фото)

Колекція артефактів з Ізраїлю виявилися цінним джерелом інформації про один із найважливіших винаходів людства. Вчені дослідили камені з отворами та дізналися, що концепція колісно-осьових механізмів набагато давніша, ніж вважалося.

Нове дослідження припускає, що набір каменів з отворами, знайдених в Ізраїлі, може бути одним із найдавніших прикладів веретена, що розкриває історію розвитку обертальних технологій, включаючи колесо. Дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі проаналізували ці артефакти, пов'язуючи їх з однією з перших спроб людства використовувати обертальні пристрої, пише Phys.org.

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Колісно-осьові механізми, які зазвичай асоціюються з возами бронзової доби, стали революційним винаходом, полегшивши пересування і транспортування вантажів. У схожий спосіб функціонували і веретена, використовуючи тягарець для підвищення ефективності прядіння пряжі.

Прикріплюючи круглий тягарець до веретена, давні ремісники могли прясти вовну, льон або інші волокна набагато швидше. Цей метод прядіння є ранньою адаптацією ротаційної технології в історії людства.

Артефакти, проаналізовані в цьому дослідженні, виявили на півночі Ізраїлю Фото: Yashuv, Grosman, 2024, PLOS ONE, (CC-BY 4.0)

Артефакти, проаналізовані в цьому дослідженні, виявили на археологічній ділянці Нахаль-Ейн-Гев II на півночі Ізраїлю, якій близько 12 000 років. Ця епоха збігається з переходом до сільськогосподарського способу життя, що задовго до появи коліс у транспорті бронзової доби.

Використовуючи техніку цифрового 3D-моделювання, дослідники вивчили понад 100 вапнякових каменів, кожен з яких мав чіткий круглий отвір у центрі, ймовірно, вирізаний для обертання. Експерименти з репліками каменів довели їхню функціональність як веретен, що підтверджує гіпотезу про те, що ці об'єкти використовувалися в ранньому текстильному виробництві.

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Ці артефакти можуть бути одними з перших відомих прикладів створених людиною обертальних інструментів, які підготували ґрунт для пізніших інновацій, таких як гончарний круг і колесо воза. За словами дослідників, це дослідження не тільки розкриває подробиці доісторичного життя, а й того, як стародавні інновації відлунюють у сучасному технологічному ландшафті.

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