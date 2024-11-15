Шпигунські знімки звузили місце пошуків: археологи наближаються до виявлення місця битви при Аль-Кадісії

Битва при Аль-Кадісії є ключовим моментом ісламської історії, що сприяла поширенню ісламу за межі Аравійського півострова. Завдяки розсекреченню знімків американського шпигунського супутника, вчені змогли знайти місце битви.

Археологи зробили значний прорив у визначенні місця історичної битви при Аль-Кадісії, ключової події в ранній ісламській історії. Це відкриття вдалося досягнути завдяки поєднанню розсекречених знімків американського шпигунського супутника 1970-х років з історичними документами та сучасними технологіями, пише Arkeonews.

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Битва, що відбулася між 637 і 638 роками н. е., ознаменувала вирішальну перемогу арабів-мусульман над Сасанідською імперією, сприяючи поширенню ісламу за межами Аравійського півострова.

Дослідницька група на чолі з доктором Вільямом Дедменом з Даремського університету проводила дослідження Дарб Зубайда, стародавнього паломницького шляху з Куфи в Іраку до Мекки в Саудівській Аравії, коли виявила місце битви в іракській провінції Наджаф, приблизно за 30 кілометрах на південь від Куфи.

Використовуючи супутникові знімки та історичні тексти, вони звузили місце розташування поля битви до одного кілометра Фото: W.M Deadman / Bing imagery © 2024 Microsoft

Використовуючи супутникові знімки та історичні тексти, вони звузили місце розташування поля битви до одного кілометра — значне поліпшення порівняно з попередніми оцінками, які охоплювали радіус 10-20 кілометрів.

Доктор Дедмен розповів, що знімки виявили 10-кілометрову подвійну стіну, яка з'єднувала військовий комплекс з поселенням на месопотамській заплаві, що узгоджується з історичними свідченнями про битву.

Наземні дослідження іракських археологів, зокрема доктора Джаафара Джотері і доктора Раджвана Алмаялі з Університету Аль-Кадісії, підтвердили ці висновки. Вчені виявили розташування Аль-Кадісії та Аль-Удхайба, ключових зупинок вздовж Дарб Зубайда.

Спільні зусилля пролили світло на важливу для ісламської історії подію, яка залишалася географічно невизначеною через брак археологічних доказів.

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Це відкриття стало частиною проєкту "Археологія Близького Сходу та Північної Африки під загрозою зникнення" (EAMENA), спільної ініціативи Оксфордського, Даремського та Лестерського університетів.

Розпочатий у 2015 році за фінансової підтримки Аркадії, проєкт спрямований на документування та захист зникаючих археологічних об'єктів у всьому регіоні.

Раніше Фокус писав про новий спосіб дослідження, яким скористалися вчені. Дослідники розробили інноваційну нейронну мережу, здатну перетворювати одну 2D-фотографію на повністю реконструйовану цифрову 3D-модель об'єкта.

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