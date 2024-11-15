Шпигунські знімки звузили місце пошуків: археологи наближаються до виявлення місця битви при Аль-Кадісії
Битва при Аль-Кадісії є ключовим моментом ісламської історії, що сприяла поширенню ісламу за межі Аравійського півострова. Завдяки розсекреченню знімків американського шпигунського супутника, вчені змогли знайти місце битви.
Археологи зробили значний прорив у визначенні місця історичної битви при Аль-Кадісії, ключової події в ранній ісламській історії. Це відкриття вдалося досягнути завдяки поєднанню розсекречених знімків американського шпигунського супутника 1970-х років з історичними документами та сучасними технологіями, пише Arkeonews.
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Битва, що відбулася між 637 і 638 роками н. е., ознаменувала вирішальну перемогу арабів-мусульман над Сасанідською імперією, сприяючи поширенню ісламу за межами Аравійського півострова.
Дослідницька група на чолі з доктором Вільямом Дедменом з Даремського університету проводила дослідження Дарб Зубайда, стародавнього паломницького шляху з Куфи в Іраку до Мекки в Саудівській Аравії, коли виявила місце битви в іракській провінції Наджаф, приблизно за 30 кілометрах на південь від Куфи.
Використовуючи супутникові знімки та історичні тексти, вони звузили місце розташування поля битви до одного кілометра — значне поліпшення порівняно з попередніми оцінками, які охоплювали радіус 10-20 кілометрів.
Доктор Дедмен розповів, що знімки виявили 10-кілометрову подвійну стіну, яка з'єднувала військовий комплекс з поселенням на месопотамській заплаві, що узгоджується з історичними свідченнями про битву.
Наземні дослідження іракських археологів, зокрема доктора Джаафара Джотері і доктора Раджвана Алмаялі з Університету Аль-Кадісії, підтвердили ці висновки. Вчені виявили розташування Аль-Кадісії та Аль-Удхайба, ключових зупинок вздовж Дарб Зубайда.
Спільні зусилля пролили світло на важливу для ісламської історії подію, яка залишалася географічно невизначеною через брак археологічних доказів.Важливо
Це відкриття стало частиною проєкту "Археологія Близького Сходу та Північної Африки під загрозою зникнення" (EAMENA), спільної ініціативи Оксфордського, Даремського та Лестерського університетів.
Розпочатий у 2015 році за фінансової підтримки Аркадії, проєкт спрямований на документування та захист зникаючих археологічних об'єктів у всьому регіоні.
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