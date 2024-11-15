Учені розкрили моторошну правду: на що пішли ацтеки, щоб задобрити божество дощу

Дослідники нарешті дізналися, чому у храмі Темпло-Майор опинилися дитячі останки. Виявилося, що час їхньої смерті співпав з сильною посухою, що свідчить про масове жертвоприношення.

Розкопки на початку 1980-х років відкрили моторошну сторінку історії мексиканської цивілізації: археологи знайшли останки щонайменше 42 дітей у храмі Темпло-Майор у Теночтітлані. Нещодавно вчені встановили причину такого жертвоприношення, пише Heritage Daily.

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Цей храм, що колись був центром духовного життя Мексики, був присвячений Віцилопочтлі, богу війни, і Тлалоку, богу дощу і сільського господарства. Обидва божества вшановувалися у святилищах на вершині піраміди. Після іспанського завоювання більша частина споруди була розібрана, а її матеріали використані для будівництва колонії.

Згідно з нещодавніми висновками Національного інституту антропології та історії (INAH), дитячі рештки є жертвоприношеннями, зробленими Тлалоку під час сильної посухи в 1450-х роках. Хлопчиків у віці від 2 до 7 років помістили в кам'яні контейнери разом з поховальними предметами, включаючи намисто з чалчіхуїте і намистини із зеленого каменю, знайдені в їхніх ротах.

Археологи також виявили додаткові ритуальні підношення на вершині контейнерів, що включали шари синього пігменту, морських тварин, рештки птахів і скульптури, що імітують глечики, прикрашені обличчям Тлалока. Ці знахідки свідчать про ритуальне значення, яке надавалося задобрюванню Тлалока.

Геологічні дані підтверджують хронологію посухи, яка сталася між 1452 і 1454 роками. Це збігається з IVa фазою будівництва Темпло-Майор за часів правління Монтесуми I. Дослідники припускають, що посуха на початку літа та осінні заморозки порушили цикл вирощування сільськогосподарських культур, знищивши врожаї. Лопес Лухан з INAH пояснив, що ці подвійні явища, ймовірно, спричинили широкомасштабний голод через неврожай у сільському господарстві.

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Ці відкриття розкривають деталі вірувань ацтеків та демонструють вразливість їхньої держави до тривалих кліматичних криз, проливаючи світло на те, як екологічний тиск формував історичні події та суспільні практики.

Раніше Фокус писав про золоту пластину, знайдену в Сассексі, Англія. Знахідка виявилася важливим артефактом VI-VII століть та вже потрапила в музей.

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