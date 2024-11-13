Величність Чичен-Іци: чому це місто настільки унікальне та неповторне (фото)

Чичен-Іца в Мексиці вважається одним із найважливіших міст мая, яке символізує розвиток їхньої науки, релігії та мистецтва. Раніше воно було важливим центром, де жило близько 35 тисяч мешканців.

Розташоване в центральній Мексиці, стародавнє місто Чичен-Іца зачаровує людей по всьому світу завдяки таємничій спадщині цивілізації мая. Це велике місто покинули з незрозумілих причин за століття до прибуття іспанців на півострів Юкатан, пише Lonely Planet.

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Засноване між 550 і 1200 роками н. е., Чичен-Іца займала площу близько 10 квадратних кілометрів, хоча на піку свого розвитку, ймовірно, охоплювала майже 26 квадратних кілометрів, де проживало близько 35 000 мешканців. Місто було важливим центром, де сходилися політика, релігія та торгівля.

Сьогодні Чичен-Іца — це не просто археологічна пам'ятка, а культурний символ внеску цивілізації мая в науку, релігію та мистецтво Фото: Matteo Colombo

Учені вважають, що на планування міста мая вплинула "сакральна географія", адже багато споруд збудовано поблизу печер, тунелів чи сенотів — природних воронок, що мали духовне значення.

Ці зв'язки з природним ландшафтом відображають погляд мая на космос, де баланс у духовній сфері вважався запорукою процвітання. Прикладом може слугувати споруда Ель-Осаріо, збудована над печерою, що символізувала темний підземний світ і була домівкою для важливих божеств.

У XIX столітті дослідники Джон Ллойд Стівенс і Фредерік Катервуд виявили Чичен-Іцу та розпалили міжнародний інтерес до цієї пам'ятки. Пізніші розкопки у XX столітті принесли подальше розуміння архітектурного значення міста.

Одна з найважливіших споруд Чичен-Іци, Ель-Кастільйо (Храм Кукулькана), сягає понад 24 метри заввишки і має 365 сходинок, що символізує сонячний календар. Учені припускають, що під Ель-Кастільйо знаходиться сенот, що додає храму релігійного значення.

Ще одна цікава споруда — Ель Караколь, кругла обсерваторія, відома під назвою "Равлик" через свою спіральну форму. Отвори в стінах і куполі споруди звернені до Венери і вирівнюються з зірками в певні дати. Храм Воїнів демонструє колони, прикрашені воїнами тольтеків, і культову скульптуру Чак Мооль, що використовувалася в ритуалах мая.

Великий майданчик для гри в м'яч, найбільший у своєму роді в Америці, слугував місцем для ритуальної гри в м'яч, пов'язаної з людськими жертвоприношеннями. На сусідніх платформах, включаючи Платформу черепів і Платформу орлів і ягуарів, можна побачити різьблення, що символізують військові завоювання і жертовні ритуали. Платформа Венери, прикрашена різьбленням у вигляді змії, вказує на зв'язок з рухами Венери в календарі мая.

Відомий священний сенот Чичен-Іца шанувався як портал до підземного світу. Колись вважалося, що тут приносили в жертву незайманих жінок, але розкопки виявили останки чоловіків і дітей, що вказує на ширше церемоніальне використання як місця поховання і жертвоприношення. Сама назва Чичен-Іца, що означає "біля гирла криниці Іца", пов'язана з сакральним характером цих сенотів, головних джерел води в посушливому регіоні.

Прикметною особливістю Чичен-Іца є видовище, що відбувається двічі на рік у день рівнодення в храмі Кукулькана, де тіні створюють образ Кукулькана, пернатого бога-змієборця, який ніби спускається на землю. Це неймовірне явище демонструє астрономічні знання мая, що робить дні рівнодення особливо популярним часом для відвідування.

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Сьогодні Чичен-Іца — це не просто археологічна пам'ятка, а культурний символ внеску цивілізації мая в науку, релігію та мистецтво, що нагадує відвідувачам про позачасову актуальність стародавньої мудрості та знань.

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