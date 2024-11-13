Величество Чичен-Ицы: почему этот город настолько уникален и неповторим (фото)

Чичен-Ица в Мексике считается одним из важнейших городов майя, который символизирует развитие их науки, религии и искусства. Раньше он был важным центром, где жило около 35 тысяч жителей.

Расположенный в центральной Мексике, древний город Чичен-Ица очаровывает людей по всему миру благодаря таинственному наследию цивилизации майя. Этот большой город покинули по непонятным причинам за столетия до прибытия испанцев на полуостров Юкатан, пишет Lonely Planet.

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Основанный между 550 и 1200 годами н. э., Чичен-Ица занимал площадь около 10 квадратных километров, хотя на пике своего развития, вероятно, охватывал почти 26 квадратных километров, где проживало около 35 000 жителей. Город был важным центром, где сходились политика, религия и торговля.

Сегодня Чичен-Ица — это не просто археологический памятник, а культурный символ вклада цивилизации майя в науку, религию и искусство Фото: Matteo Colombo

Ученые считают, что на планирование города майя повлияла "сакральная география", ведь многие сооружения построены вблизи пещер, тоннелей или сенотов — природных воронок, имевших духовное значение.

Эти связи с природным ландшафтом отражают взгляд майя на космос, где баланс в духовной сфере считался залогом процветания. Примером может служить сооружение Эль-Осарио, построенное над пещерой, которая символизировала темный подземный мир и была домом для важных божеств.

В XIX веке исследователи Джон Ллойд Стивенс и Фредерик Катервуд обнаружили Чичен-Ицу и разожгли международный интерес к этой достопримечательности. Более поздние раскопки в XX веке принесли дальнейшее понимание архитектурного значения города.

Одно из важнейших сооружений Чичен-Ицы, Эль-Кастильо (Храм Кукулькана), достигает более 24 метров в высоту и имеет 365 ступеней, что символизирует солнечный календарь. Ученые предполагают, что под Эль-Кастильо находится сенот, что придает храму религиозное значение.

Еще одно интересное сооружение — Эль Караколь, круглая обсерватория, известная под названием "Улитка" из-за своей спиральной формы. Отверстия в стенах и куполе сооружения обращены к Венере и выравниваются со звездами в определенные даты. Храм Воинов демонстрирует колонны, украшенные воинами тольтеков, и культовую скульптуру Чак Мооль, использовавшуюся в ритуалах майя.

Большая площадка для игры в мяч, самая большая в своем роде в Америке, служила местом для ритуальной игры в мяч, связанной с человеческими жертвоприношениями. На соседних платформах, включая Платформу черепов и Платформу орлов и ягуаров, можно увидеть резьбу, символизирующую военные завоевания и жертвенные ритуалы. Платформа Венеры, украшенная резьбой в виде змеи, указывает на связь с движениями Венеры в календаре майя.

Известный священный сенот Чичен-Ица почитался как портал в подземный мир. Когда-то считалось, что здесь приносили в жертву девственных женщин, но раскопки обнаружили останки мужчин и детей, что указывает на более широкое церемониальное использование как места захоронения и жертвоприношения. Само название Чичен-Ица, означающее "у устья колодца Ица", связано с сакральным характером этих сенотов, главных источников воды в засушливом регионе.

Отличительной особенностью Чичен-Ица является зрелище, происходящее дважды в год в день равноденствия в храме Кукулькана, где тени создают образ Кукулькана, пернатого бога-змееборца, который будто спускается на землю. Это невероятное явление демонстрирует астрономические знания майя, что делает дни равноденствия особенно популярным временем для посещения.

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Сегодня Чичен-Ица — это не просто археологический памятник, а культурный символ вклада цивилизации майя в науку, религию и искусство, напоминающий посетителям о вневременной актуальности древней мудрости и знаний.

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