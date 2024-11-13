Знахідка потрапила до музею: маленька пластина із Сассексу виявилася важливим артефактом

Пошуковець з Англії нещодавно знайшов золоту пластину, яку вчені датували VI-VII століттями н. е. Віднедавна цей артефакт представлений в археологічній галереї музею Літлгемптона.

Невелику золоту пластину VI-VII століття, яку відкопав пошуковець за допомогою металошукача поблизу Клімпінга у Західному Сассексі, Англія, виставили на загальний огляд. Цей артефакт, який зараз зберігається в музеї Літлгемптона, відображає мистецтво того часу і дає уявлення про майстерність англосаксів, пише BBC.

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На думку експертів, золота пластина найімовірніше призначалася для прикраси меча, хоча вона могла прикрашати й інші цінності.

Представник музею описав її як "крихітний шедевр", відзначивши складну філігрань із крученого золотого дроту, яка відображає майстерність ранньосередньовічних ремісників.

Такий складний дизайн свідчить про високу цінність, яку надавали декоративній зброї та предметам в ту епоху.

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Зараз артефакт виставлено в археологічній галереї музею, надаючи відвідувачам унікальну можливість оцінити ранньосередньовічні техніки та візерунки зблизька.

Як зазначив радник Фредді Тенді з міської ради Літлгемптона, цей артефакт слугує нагадуванням про винахідливість і майстерність, які процвітали в ранньосередньовічній Англії.

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