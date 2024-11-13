Находка попала в музей: маленькая пластина из Сассекса оказалась важным артефактом

Поисковик из Англии недавно нашел золотую пластину, которую ученые датировали VI-VII веками н. э. С недавних пор этот артефакт представлен в археологической галерее музея Литлгемптона.

Небольшую золотую пластину VI-VII века, которую откопал поисковик с помощью металлоискателя вблизи Климпинга в Западном Сассексе, Англия, выставили на всеобщее обозрение. Этот артефакт, который сейчас хранится в музее Литлгемптона, отражает искусство того времени и дает представление о мастерстве англосаксов, пишет BBC.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По мнению экспертов, золотая пластина вероятнее всего предназначалась для украшения меча, хотя она могла украшать и другие ценности.

Представитель музея описал ее как "крошечный шедевр", отметив сложную филигрань из витой золотой проволоки, которая отражает мастерство раннесредневековых ремесленников.

Такой сложный дизайн свидетельствует о высокой ценности, которую придавали декоративному оружию и предметам в ту эпоху.

Важно

Величество Чичен-Ицы: почему этот город настолько уникален и неповторим (фото)

Сейчас артефакт выставлен в археологической галерее музея, предоставляя посетителям уникальную возможность оценить раннесредневековые техники и узоры вблизи.

Как отметил советник Фредди Тенди из городского совета Литлгемптона, этот артефакт служит напоминанием об изобретательности и мастерстве, которые процветали в раннесредневековой Англии.

Ранее Фокус писал об уникальных артефактах времен польско-российской войны. Археологи провели масштабные раскопки на месте битвы под Дубенкой и обнаружили две эмблемы в виде орлов.

Также мы рассказывали о неожиданном археологическом открытии на Мальте. Исследователи раскопали целый комплекс древних гробниц.