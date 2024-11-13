Находка попала в музей: маленькая пластина из Сассекса оказалась важным артефактом
Поисковик из Англии недавно нашел золотую пластину, которую ученые датировали VI-VII веками н. э. С недавних пор этот артефакт представлен в археологической галерее музея Литлгемптона.
Небольшую золотую пластину VI-VII века, которую откопал поисковик с помощью металлоискателя вблизи Климпинга в Западном Сассексе, Англия, выставили на всеобщее обозрение. Этот артефакт, который сейчас хранится в музее Литлгемптона, отражает искусство того времени и дает представление о мастерстве англосаксов, пишет BBC.
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По мнению экспертов, золотая пластина вероятнее всего предназначалась для украшения меча, хотя она могла украшать и другие ценности.
Представитель музея описал ее как "крошечный шедевр", отметив сложную филигрань из витой золотой проволоки, которая отражает мастерство раннесредневековых ремесленников.
Такой сложный дизайн свидетельствует о высокой ценности, которую придавали декоративному оружию и предметам в ту эпоху.Важно
Сейчас артефакт выставлен в археологической галерее музея, предоставляя посетителям уникальную возможность оценить раннесредневековые техники и узоры вблизи.
Как отметил советник Фредди Тенди из городского совета Литлгемптона, этот артефакт служит напоминанием об изобретательности и мастерстве, которые процветали в раннесредневековой Англии.
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