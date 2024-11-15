Шпионские снимки сузили место поисков: археологи приближаются к обнаружению места битвы при Аль-Кадисии

Битва при Аль-Кадисии является ключевым моментом исламской истории, способствовавшей распространению ислама за пределы Аравийского полуострова. Благодаря рассекречиванию снимков американского шпионского спутника, ученые смогли найти место битвы.

Археологи сделали значительный прорыв в определении места исторической битвы при Аль-Кадисии, ключевого события в ранней исламской истории. Это открытие удалось сделать благодаря сочетанию рассекреченных снимков американского шпионского спутника 1970-х годов с историческими документами и современными технологиями, пишет Arkeonews.

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Битва, состоявшаяся между 637 и 638 годами н. э., ознаменовала решающую победу арабов-мусульман над Сасанидской империей, способствуя распространению ислама за пределами Аравийского полуострова.

Исследовательская группа во главе с доктором Уильямом Дедменом из Даремского университета проводила исследование Дарб Зубайда, древнего паломнического пути из Куфы в Ираке в Мекку в Саудовской Аравии, когда обнаружила место битвы в иракской провинции Наджаф, примерно в 30 километрах к югу от Куфы.

Используя спутниковые снимки и исторические тексты, они сузили местоположение поля битвы до одного километра Фото: W.M Deadman / Bing imagery © 2024 Microsoft

Используя спутниковые снимки и исторические тексты, они сузили местоположение поля битвы до одного километра — значительное улучшение по сравнению с предыдущими оценками, которые охватывали радиус 10-20 километров.

Доктор Дедмен рассказал, что снимки обнаружили 10-километровую двойную стену, которая соединяла военный комплекс с поселением на месопотамской пойме, что согласуется с историческими свидетельствами о битве.

Наземные исследования иракских археологов, в частности доктора Джаафара Джотери и доктора Раджвана Алмаяли из Университета Аль-Кадисии, подтвердили эти выводы. Ученые обнаружили расположение Аль-Кадисии и Аль-Удхайба, ключевых остановок вдоль Дарб Зубайда.

Совместные усилия пролили свет на важное для исламской истории событие, которое оставалось географически неопределенным из-за нехватки археологических доказательств.

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Это открытие стало частью проекта "Археология Ближнего Востока и Северной Африки под угрозой исчезновения" (EAMENA), совместной инициативы Оксфордского, Даремского и Лестерского университетов.

Начатый в 2015 году при финансовой поддержке Аркадии, проект направлен на документирование и защиту исчезающих археологических объектов во всем регионе.

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