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Технологии и наука

Раньше туда бы не добрались: нейросеть обнаружила скрытый храм, создав его 3D-модель (фото)

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Фото: Wikipedia Commons | Терраса храма Боробудур 1913 г.

Многие древние артефакты — труднодоступные или хрупкие, что делает их исследование настоящим вызовом для археологов. Однако ученые смогли решить эту проблему, создав инновационную нейронную сеть.

Ученые разработали инновационную нейронную сеть, способную превращать одну 2D-фотографию в полностью реконструированную цифровую 3D-модель объекта. Это достижение имеет особое значение для сохранения артефактов, которые являются скрытыми, хрупкими или труднодоступными с помощью традиционных методов 3D-моделирования, пишет Arkeonews.

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Ученые разработали инновационную нейронную сеть, способную превращать одну 2D-фотографию в полностью реконструированную цифровую 3D-модель объекта
Фото: Pan et al. 2024

В недавней демонстрации на мультимедийной конференции ACM исследователи из Университета Рицумейкан во главе с профессором Сатоши Танака и доктором Цзяо Паном из Пекинского университета науки и технологий продемонстрировали модель, которую создали используя 134-летнюю фотографию храма Боробудур в Индонезии.

Боробудур, крупнейший в мире буддийский храм, известен своими 2672 сложными рельефными панелями. Построенный в IX веке н. э., этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был обнаружен в 1820-х годах и исследован голландскими археологами после столетий заброшенности. Один из рельефов, зафиксированный на черно-белой фотографии XIX века после реконструкции был скрыт арматурными стенами.

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Нейронная сеть исследователей успешно реконструировала рельеф в цифровой 3D-форме, зафиксировав высокие уровни детализации
Фото: Pan et al. 2024

Нейронная сеть исследователей успешно реконструировала рельеф в цифровой 3D-форме, зафиксировав высокие уровни детализации. Предыдущие методы не могли сохранить глубину рельефа, часто выравнивая резьбу и сжимая детали.

В противоположность этому, подход команды использовал систему картирования "мягких краев" для сохранения тонких вариаций глубины, повышая реалистичность реконструированных изображений. Такая улучшенная оценка глубины является значительным достижением в сфере сохранения цифрового наследия.

Профессор Танака отметил, что эта технология теперь позволяет виртуально исследовать утраченные исторические артефакты с помощью компьютерной визуализации и виртуальной реальности.

Повышенная точность определения глубины позволяет увидеть рельеф так, как он выглядел изначально, устраняя основное ограничение традиционного 3D-сканирования и фотограмметрии, которые могут фиксировать только текущие физические условия.

"Наша технология имеет огромный потенциал для сохранения культурного наследия, предлагая новые пути для археологов и захватывающие виртуальные впечатления, которые могут привлечь людей по всему миру", — пояснил профессор Танака.

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Обеспечивая виртуальное взаимодействие с культурными артефактами, эта нейронная сеть может играть жизненно важную роль в сохранении исторических сокровищ для будущих поколений. Способность восстанавливать и исследовать эти культурные реликвии в цифровом формате открывает новые возможности для образования, туризма и чествования глобального наследия.

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