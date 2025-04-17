Суровые будни военных: что ученые раскопали в лагере времен Тридцатилетней войны (фото)

В немецком городе Штайн археологи раскопали огромный военный лагерь времен Тридцатилетней войны. Эти масштабные раскопки, проведенные в зоне застройки, пролили новый свет на один из самых кровавых конфликтов Европы, который длился с 1618 по 1648 год и унес миллионы жизней.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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По мнению исследователей из Баварского государственного управления охраны памятников (BLfD), это место служило главной базой для имперского генерала Альбрехта фон Валленштайна во время его кампании 1632 года под Нюрнбергом против шведских войск. Здесь, вероятно, разместилось около 50 000 солдат, 15 000 лошадей и 30 000 гражданских лиц.

Среди найденных артефактов — повседневные инструменты, такие как ножницы, ножи, иглы и пряжки, а также стеклянные бусины, керамические черепки, серебряная проволока и веретено. Среди находок выделяются монеты с изображениями курфюрста Максимилиана I и императора Фердинанда III, а также мушкетные пули и металлические изделия.

Среди найденных артефактов — повседневные инструменты, такие как ножницы, ножи, иглы и пряжки Фото: FA. AST - Archaeological Service Tschuch

Одним из самых выдающихся открытий стала одиночная могила, найденная на краю лагеря. Захоронение содержало останки молодой женщины, одетой в тонкий шелк, украшенный золотыми и серебряными нитями. Ее похоронили с бронзовым перстнем, цепочкой и украшенными крючками для одежды. Хотя причина смерти остается неизвестной, ее роскошная одежда позволяет предположить, что она имела высокое социальное положение и, вероятно, была связана с офицером, который находился в лагере.

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Эта находка дает редкий взгляд на повседневную жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения во время Тридцатилетней войны. Кроме своего военного значения, лагерь отражает человеческий аспект войны — присутствие семей, ремесленников и некомбатантов, которые жили в тени одного из самых длинных и самых смертоносных конфликтов в Европе.

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