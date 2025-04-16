Такого никто не ожидал: мужчина ремонтировал дом и обнаружил под полом что-то неизвестное (фото)

Во время ремонта дома в историческом центре города Тиелт, Бельгия, владелец обнаружил скрытый тоннель. Эта находка вызвала новый археологический интерес к этой местности, известной своей ключевой ролью во время Первой мировой войны.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Таунхаус на улице Нюйвстраат захватила немецкая Четвертая армия (AOK IV) во время Первой мировой войны. Историки подтверждают, что это здание функционировало как командный центр немецкого верховного командования, включая специальную комнату с картами и масштабным макетом местности.

Как отмечают исследователи, именно отсюда была спланирована первая атака хлорным газом в апреле 1915 года. В том же году немецкая армия взяла на вооружение огнеметы, а в 1917 году здание стало местом планирования эшелонированной оборонительной системы под названием Flandern-Stellung, которая впоследствии привела к значительным потерям союзников.

Внизу проход открывался в колодец XVIII века, который, в свою очередь, соединялся с тоннелем длиной почти десять метров со сводчатым сводом Фото: Onroerend Erfgoed

Под досками пола мужчина нашел скрытую крышку люка. Она вела к узкой шахте, которая имела меньше метра в диаметре и спускалась почти на четыре метра вниз.

Внизу проход открывался в колодец XVIII века, который соединялся с тоннелем длиной почти десять метров со сводчатым сводом. Туннель простирался на северо-запад, следуя за тыльными сторонами соседних камениц, и заканчивался запечатанным проходом, который, возможно, когда-то вел в соседний подвал.

Ученые предполагают, что изначально тоннель мог функционировать как часть системы перелива воды, но он также мог служить скрытым проходом. Учитывая использование здания в военное время и его стратегическое расположение, вполне вероятно, что тоннель позволял тайно передвигаться или служил путем побега между домами на улице Нюйвстраат.

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Эта находка демонстрирует, как остатки прошлого скрываются современной жизнью. Это открытие служит напоминанием о слоях истории, встроенных в обычное пространство, и о важности сохранения и изучения таких следов прошлого.

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