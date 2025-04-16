Такого ніхто не чекав: чоловік ремонтував будинок та виявив під підлогою щось невідоме (фото)

Під час ремонту будинку в історичному центрі міста Тіелт, Бельгія, власник виявив прихований тунель. Ця знахідка викликала новий археологічний інтерес до цієї місцевості, відомої своєю ключовою роллю під час Першої світової війни.

Related video

Про це пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Таунхаус на вулиці Нюйвстраат захопила німецька Четверта армія (AOK IV) під час Першої світової війни. Історики підтверджують, що ця будівля функціонувала як командний центр німецького верховного командування, включаючи спеціальну кімнату з картами та масштабним макетом місцевості.

Як зазначають дослідники, саме звідси була спланована перша атака хлорним газом у квітні 1915 року. Того ж року німецька армія взяла на озброєння вогнемети, а в 1917 році будівля стала місцем планування ешелонованої оборонної системи під назвою Flandern-Stellung, яка згодом призвела до значних втрат союзників.

Внизу прохід відкривався в колодязь XVIII століття, який, у свою чергу, з'єднувався з тунелем довжиною майже десять метрів зі склепінчастим склепінням Фото: Onroerend Erfgoed

Під дошками підлоги чоловік знайшов приховану кришку люка. Вона вела до вузької шахти, що мала менше метра в діаметрі й спускалася майже на чотири метри вниз.

Внизу прохід відкривався в колодязь XVIII століття, який з'єднувався з тунелем довжиною майже десять метрів зі склепінчастим склепінням. Тунель простягався на північний захід, слідуючи за тильними сторонами сусідніх кам'яниць, і закінчувався запечатаним проходом, який, можливо, колись вів до сусіднього підвалу.

Учені припускають, що спочатку тунель міг функціонувати як частина системи переливу води, але він також міг слугувати прихованим проходом. Враховуючи використання будівлі у воєнний час та її стратегічне розташування, цілком ймовірно, що тунель дозволяв таємно пересуватися або слугував шляхом втечі між будинками на вулиці Нюйвстраат.

Важливо

Люди потрапили на Мальту раніше: мисливці-збирачі пройшли 100 км морем за 1000 років до фермерів

Ця знахідка демонструє, як залишки минулого ховаються сучасним життям. Це відкриття слугує нагадуванням про шари історії, вбудовані у звичайний простір, і про важливість збереження та вивчення таких слідів минулого.

Раніше Фокус писав про дакійський скарб, який нещодавно виявили в Румунії. Вчені вважають, що знахідка вказує на існування раніше невідомого поселення.

Також ми розповідали про раптове відкриття, яке спантеличило вчених. У Ріо-де-Жанейро дослідники випадково виявили древні наскельні малюнки, яким не менше 3000 років.