Ховалися на видноті: у національному парку в Ріо-де-Жанейро виявили 3000-річні наскальні малюнки (фото)

Група вчених розпочала дослідження нещодавно виявленої археологічної пам'ятки в глибині бразильських гір Серра-да-Мантікейра. У печері між штатами Ріо-де-Жанейро та Мінас-Жерайс, археологи виявили стародавні наскельні малюнки.

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Про це пише Arkeonews.

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Печерні малюнки знайшли у 2023 році на території Національного парку Ітатія, але оголошення про це було відкладено, щоб вжити належних заходів безпеки. Дослідники з Національного музею, Федерального університету Ріо-де-Жанейро, Державного університету Ріо-де-Жанейро та адміністрації парку спільно працюють над документуванням та аналізом цього місця.

Як розповіли вчені, для захисту цього місця були встановлені камери спостереження та запроваджено обмеження доступу Фото: Parquetur / PNI

"Ми відкриваємо реальність, яка раніше була нам невідома", — сказала професорка Національного музею Марія Дульче Гаспар, зазначивши, що такі малюнки рідко зустрічаються в ізольованому вигляді. Як розповіли вчені, для захисту цього місця були встановлені камери спостереження та запроваджено обмеження доступу. Андрес Конкіста, наглядач парку, першим виявив малюнки, спочатку прийнявши позначки за графіті туристів.

Зараз експерти досліджують не лише малюнки, але й навколишню місцевість. Гаспар зазначила, що попри часті відвідування, це місце залишилося непоміченим з археологічного погляду. "Не те щоб подібних місць не існувало. Але в Ріо-де-Жанейро ми ніколи не зустрічали нічого подібного", — пояснила вона.

Андрес Конкіста, наглядач парку, першим виявив малюнки, спочатку прийнявши позначки за графіті туристів Фото: Concessionária Parquetur/PNI

Археолог Андерсон Маркес Гарсія додав, що попередні дослідження здебільшого були зосереджені на прибережних регіонах, ігноруючи внутрішні культурні пам'ятки. Він попередив, що будь-які несанкціоновані розкопки можуть зашкодити ключовим історичним даним, наголосивши на важливості терпіння і точності в процесі дослідження.

Розуміння того, коли було створено цей витвір мистецтва, є центральним питанням дослідження. Попередні висновки вказують на те, що малюнкам може бути від 2000 до 3000 років. Тим часом навколишній ландшафт також аналізується на предмет ознак минулої людської діяльності.

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Поки дослідження триватимуть, місце залишатиметься закритим для відвідувачів, але дослідники сподіваються, що після їх завершення, територія буде відкрита для відвідувачів з усією відповідальністю. Наразі захист цілісності місця має першорядне значення для збереження цінної частини давньої історії Бразилії.

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