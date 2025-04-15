Прятались на виду: в национальном парке в Рио-де-Жанейро обнаружили 3000-летние наскальные рисунки (фото)

Группа ученых начала исследование недавно обнаруженного археологического памятника в глубине бразильских гор Серра-да-Мантикейра. В пещере между штатами Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс, археологи обнаружили древние наскальные рисунки.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Пещерные рисунки нашли в 2023 году на территории Национального парка Итатия, но объявление об этом было отложено, чтобы принять надлежащие меры безопасности. Исследователи из Национального музея, Федерального университета Рио-де-Жанейро, Государственного университета Рио-де-Жанейро и администрации парка совместно работают над документированием и анализом этого места.

Как рассказали ученые, для защиты этого места были установлены камеры наблюдения и введено ограничение доступа Фото: Parquetur / PNI

"Мы открываем реальность, которая ранее была нам неизвестна", — сказала профессор Национального музея Мария Дульче Гаспар, отметив, что такие рисунки редко встречаются в изолированном виде. Как рассказали ученые, для защиты этого места были установлены камеры наблюдения и введено ограничение доступа. Андрес Конкиста, смотритель парка, первым обнаружил рисунки, сначала приняв отметки за граффити туристов.

Сейчас эксперты исследуют не только рисунки, но и окружающую местность. Гаспар отметила, что несмотря на частые посещения, это место осталось незамеченным с археологической точки зрения. "Не то чтобы подобных мест не существовало. Но в Рио-де-Жанейро мы никогда не встречали ничего подобного", — пояснила она.

Андрес Конкиста, смотритель парка, первым обнаружил рисунки, сначала приняв пометки за граффити туристов Фото: Concessionária Parquetur/PNI

Археолог Андерсон Маркес Гарсия добавил, что предыдущие исследования в основном были сосредоточены на прибрежных регионах, игнорируя внутренние культурные памятники. Он предупредил, что любые несанкционированные раскопки могут повредить ключевым историческим данным, подчеркнув важность терпения и точности в процессе исследования.

Понимание того, когда было создано это произведение искусства, является центральным вопросом исследования. Предварительные выводы указывают на то, что рисункам может быть от 2000 до 3000 лет. Между тем окружающий ландшафт также анализируется на предмет признаков прошлой человеческой деятельности.

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Пока исследования будут продолжаться, место будет оставаться закрытым для посетителей, но исследователи надеются, что после их завершения, территория будет открыта для посетителей со всей ответственностью. Сейчас защита целостности места имеет первостепенное значение для сохранения ценной части древней истории Бразилии.

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