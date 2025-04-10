Уникальное место: археологи раскопали византийский монастырь посреди израильской пустыни (фото)

В пустыне Негев археологи обнаружили удивительно неповрежденный монастырь и фермерский дом византийской эпохи, что дает редкое представление о ранней монастырской жизни на юге Израиля. Ученые предполагают, что это место было заселено между VI и началом VII веков нашей эры, в период, когда происходили большие региональные перемещения.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Под руководством Нир-Шимшона Парана из Управления древностей Израиля раскопки обнаружили монастырский комплекс, включавший часовню, столовую, кухню, служебные помещения и винодельню. "Монастырь хорошо сохранился, что свидетельствует о повседневной жизни монахов в Негеве в византийский период", — заявил Паран.

Раскопки обнаружили монастырский комплекс, включавший часовню, столовую, кухню, служебные помещения и винодельню Фото: IAA

Одним из выдающихся элементов является мозаика часовни, украшенная мальтийским крестом и трехстрочной греческой надписью с именами четырех монахов. На полу нашли глиняную посуду, датированную 460 годами н. э., а также две гробницы, одна из них обозначена выгравированным крестом. Также исследователи обнаружили ряд литургических предметов, в частности цепи, лампадки и столб для алтарной ширмы.

Структура кухни дала дальнейшее представление о ежедневных рутинах: толстый слой пепла указывает на зону для приготовления пищи, которая использовалась длительное время. Археологи также обнаружили вмурованную в пол основу сосуда для хранения, которая, вероятно, служила примитивной печью.

Эти находки предоставляют редкую возможность исследовать то, как жили, работали и приспосабливались к пустынному окружению монахи более 1400 лет назад Фото: IAA

Большой винодельческий пресс и связанные с ним элементы, такие как оштукатуренная яма и цистерна, свидетельствуют о том, что монахи занимались виноделием.

В соседних комнатах были найдены другие доказательства практической жизни, в частности конусообразное углубление в мозаичном полу, которое, как полагают, служило для размещения емкости.

Монета, найденная на полу, датировала сооружение первой половиной VI века нашей эры Фото: Nir-Shimshon Paran, Atiqot (116)

Неподалеку исследователи также раскопали фермерский дом с прямоугольной сторожевой башней и маленьким окном. Монета, найденная на полу, датировала постройку первой половиной VI века нашей эры.

По словам Парана, и монастырь, и ферма были заброшены примерно в одно и то же время, возможно, из-за проблем с безопасностью во время перехода от византийского к раннеисламскому правлению.

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Эти находки предоставляют редкую возможность исследовать то, как жили, работали и приспосабливались к пустынному окружению монахи более 1400 лет назад.

Поскольку исследователи продолжают изучать такие места, они не только сохраняют древнее наследие, но и помогают общественности лучше понять повседневную жизнь сообществ, которые существовали в суровых, изолированных условиях.

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