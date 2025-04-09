Подтверждает влияние империи майя: почему алтарь Бога Бури оказался за 1000 километров от долины Мехико (фото)

В древнем городе майя Тикаль археологи обнаружили причудливо расписанный алтарь, вероятно, созданный мастером, который учился в Теотиуакане. Эта находка проливает свет на период культурного обмена между двумя мезоамериканскими цивилизациями около 1700 лет назад.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Разрисованный алтарь, найденный в самом центре Тикаля, отличается яркими красными, черными и желтыми изображениями. Он включает фигуру, украшенную головным убором с перьями, окруженную украшенными щитами и ритуальными символами.

Исследователи считают, что этот рисунок похож на "Бога Бури" Теотиуакана, божество, занимающее центральное место в религии и иконографии мексиканского высокогорного города.

Алтарь, вероятно, был создан мастером, который учился в Теотиуакане, что указывает на прямое художественное влияние Фото: E Román

Согласно недавнему исследованию, алтарь, вероятно, создал мастер, который учился в Теотиуакане, что указывает на прямое художественное влияние. Профессор Стивен Хьюстон из Университета Брауна, соавтор исследования, заявил, что эта находка укрепляет идею о том, что элита Теотиуакана путешествовала в Тикалу и воссоздавала сакральные места со своей родины.

"Это свидетельствует о том, что Теотиуакан оставил там сильный отпечаток", — отметил Хьюстон.

Между 250 и 550 годами нашей эры Тикаль развил прочные политические и экономические связи с Теотиуаканом, расположенным на расстоянии более 1000 километров в долине Мехико.

Это открытие добавляет новые свидетельства к доказательствам того, что Теотиуакан осуществлял все больший контроль над Тикалем в течение этого времени. Исторические записи описывают устранение правителя Майя и замену его подчиненным лидером, который служил интересам Теотиуакана.

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Особенно красноречивой деталью является то, что алтарь и окружающие постройки позже были намеренно похоронены и заброшены. Хотя майя часто строили новые храмы на месте старых, это место оставили нетронутым, что свидетельствует о более символическом решении.

Как объяснил антрополог Эндрю Шерер, "они относились к нему почти как к мемориалу или радиоактивной зоне".

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