Підтверджує вплив імперії мая: чому вівтар Бога Бурі опинився за 1000 кілометрів від долини Мехіко (фото)

У стародавньому місті мая Тікаль археологи виявили вигадливо розписаний вівтар, ймовірно, створений майстром, який навчався в Теотіуакані. Ця знахідка проливає світло на період культурного обміну між двома мезоамериканськими цивілізаціями близько 1700 років тому.

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Про це пише Heritage Daily.

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Розмальований вівтар, знайдений у самому центрі Тікаля, вирізняється яскравими червоними, чорними та жовтими зображеннями. Він включає фігуру, прикрашену головним убором з пір'ям, оточену оздобленими щитами та ритуальними символами.

Дослідники вважають, що цей малюнок схожий на "Бога Бурі" Теотіуакана, божество, що займає центральне місце в релігії та іконографії мексиканського високогірного міста.

Вівтар, ймовірно, був створений майстром, який навчався в Теотіуакані, що вказує на прямий мистецький вплив Фото: E Román

Згідно з нещодавнім дослідженням, вівтар, ймовірно, створив майстер, який навчався в Теотіуакані, що вказує на прямий мистецький вплив. Професор Стівен Х'юстон з Університету Брауна, співавтор дослідження, заявив, що ця знахідка зміцнює ідею про те, що еліта Теотіуакана подорожувала до Тікалу і відтворювала сакральні місця зі своєї батьківщини.

"Це свідчить про те, що Теотіуакан залишив там сильний відбиток", — зазначив Х'юстон.

Між 250 і 550 роками нашої ери Тікаль розвинув міцні політичні та економічні зв'язки з Теотіуаканом, розташованим на відстані понад 1000 кілометрів у долині Мехіко.

Це відкриття додає нові свідчення до доказів того, що Теотіуакан здійснював все більший контроль над Тікалем протягом цього часу. Історичні записи описують усунення правителя мая і заміну його підлеглим лідером, який служив інтересам Теотіуакана.

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Особливо промовистою деталлю є те, що вівтар і навколишні споруди пізніше були навмисно поховані і покинуті. Хоча мая часто будували нові храми на місці старих, це місце залишили недоторканим, що свідчить про більш символічне рішення.

Як пояснив антрополог Ендрю Шерер, "вони ставилися до нього майже як до меморіалу або радіоактивної зони".

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