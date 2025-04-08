Секрети священного зваблення: про що насправді йдеться в Камасутрі (фото)

Камасутра, яку часто неправильно розуміють і тривіалізують, містить глибше послання, ніж багато хто вважає. Цей історичний текст, який часто зводять до еротичного брендингу, містить важливе розуміння особистої активності та гендерної рівності.

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Про це пише Arkeonews.

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Камасутра, написана у III столітті індійським філософом Ватсьяяною, була написана санскритом і відображає суспільство, яке розглядало задоволення, любов і бажання як невід'ємні складові життя. Замість того, щоб бути виключно посібником з фізичної близькості, цей текст відображає людські стосунки та суспільні норми тих часів.

Слово "кама" охоплює пристрасть і прихильність, тоді як "сутра" означає трактат Фото: Wikipedia

Слово "кама" охоплює пристрасть і прихильність, тоді як "сутра" означає трактат. Дослідниця Венді Донігер зазначає, що Ватсьяяна відстоював право жінок на задоволення та освіту, і ця ідея простежується як у тексті, так і в археологічних пам’ятках. У таких храмах, як Кхаджураго, храм сонця в Конарку і Тханджавур, виставлені скульптури пар в інтимні моменти — сцени, що зображують взаємну насолоду і жіночу активність, що суперечить сучасним, часто однобічним уявленням про стосунки тих часів.

Ці храми пропонують більше, ніж художню красу; вони слугують свідченням часу, коли сексуальність не приховували і не стигматизували. Храми комплексу Кхаджураго в Мадг'я-Прадеш, збудовані між X і XIII століттями, славляться виразним різьбленням, яке поєднує в собі духовність і чуттєвість.

Різьблення зображують сцени любові, згоди та емоційного зв'язку, вказуючи на людський досвід за межами релігійної відданості Фото: Wikipedia

Храм Сонця в Конарку та храм Брігадісвара у Тханджавурі ще більше підтверджують цю історичну відкритість. Різьблення з цих місць зображують сцени любові, згоди та емоційного зв'язку, вказуючи на людський досвід за межами релігійної відданості.

Репутація книги кардинально змінилася після першого перекладу англійською мовою сера Річарда Бертона у 1883 році. Його зміни спотворили оригінальний тон, зобразивши жінок пасивними об'єктами, а не рівноправними партнерами. Це спотворення сприяло давньому культурному дискомфорту навколо жіночої сексуальності.

Визнаючи Камасутру та ці храми чимось більшим, ніж еротичні реліквії, ми визнаємо їхню роль у формуванні ширшої дискусії про свободу волі та бажання Фото: Wikipedia

Дослідниця Шарха з Кардіффського університету стверджує, що цей текст є закликом до автономії, зображуючи жінок як особистостей, що мають право висловлювати і реалізовувати свої бажання. Таке прочитання підтверджується археологічними даними, які вказують на суспільство, де жінкам не лише дозволяли, але й заохочували робити особистий вибір.

Така перспектива спонукає до переоцінки Камасутри як джерела розширення можливостей, а не сорому. Її оригінальне вчення, у поєднанні з матеріальними доказами храмового мистецтва, пропонує бачення взаємної поваги та емоційного зв'язку.

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Визнаючи Камасутру та ці храми чимось більшим, ніж еротичні реліквії, ми визнаємо їхню роль у формуванні ширшої дискусії про свободу волі та бажання. Ці багатовікові прояви інтимності слугують потужним нагадуванням про те, що такі розмови існували здавна і заслуговують на нову увагу.

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