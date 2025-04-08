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Технології та наука

Секрети священного зваблення: про що насправді йдеться в Камасутрі (фото)

Камасутра, жінки, задоволення, храм, Індія, стосунки, суспільство, люди, любов, стосунки, сексуальність, історія
Фото: Wikipedia | Камасутра, яку часто неправильно розуміють і тривіалізують, містить глибше послання, ніж багато хто вважає

Камасутра, яку часто неправильно розуміють і тривіалізують, містить глибше послання, ніж багато хто вважає. Цей історичний текст, який часто зводять до еротичного брендингу, містить важливе розуміння особистої активності та гендерної рівності.

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Про це пише Arkeonews.

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Камасутра, написана у III столітті індійським філософом Ватсьяяною, була написана санскритом і відображає суспільство, яке розглядало задоволення, любов і бажання як невід'ємні складові життя. Замість того, щоб бути виключно посібником з фізичної близькості, цей текст відображає людські стосунки та суспільні норми тих часів.

Камасутра, жінки, задоволення, храм, Індія, стосунки, суспільство, люди, любов, стосунки, сексуальність, історія Fullscreen
Слово "кама" охоплює пристрасть і прихильність, тоді як "сутра" означає трактат
Фото: Wikipedia

Слово "кама" охоплює пристрасть і прихильність, тоді як "сутра" означає трактат. Дослідниця Венді Донігер зазначає, що Ватсьяяна відстоював право жінок на задоволення та освіту, і ця ідея простежується як у тексті, так і в археологічних пам’ятках. У таких храмах, як Кхаджураго, храм сонця в Конарку і Тханджавур, виставлені скульптури пар в інтимні моменти — сцени, що зображують взаємну насолоду і жіночу активність, що суперечить сучасним, часто однобічним уявленням про стосунки тих часів.

Ці храми пропонують більше, ніж художню красу; вони слугують свідченням часу, коли сексуальність не приховували і не стигматизували. Храми комплексу Кхаджураго в Мадг'я-Прадеш, збудовані між X і XIII століттями, славляться виразним різьбленням, яке поєднує в собі духовність і чуттєвість.

Камасутра, жінки, задоволення, храм, Індія, стосунки, суспільство, люди, любов, стосунки, сексуальність, історія Fullscreen
Різьблення зображують сцени любові, згоди та емоційного зв'язку, вказуючи на людський досвід за межами релігійної відданості
Фото: Wikipedia

Храм Сонця в Конарку та храм Брігадісвара у Тханджавурі ще більше підтверджують цю історичну відкритість. Різьблення з цих місць зображують сцени любові, згоди та емоційного зв'язку, вказуючи на людський досвід за межами релігійної відданості.

Репутація книги кардинально змінилася після першого перекладу англійською мовою сера Річарда Бертона у 1883 році. Його зміни спотворили оригінальний тон, зобразивши жінок пасивними об'єктами, а не рівноправними партнерами. Це спотворення сприяло давньому культурному дискомфорту навколо жіночої сексуальності.

Камасутра, жінки, задоволення, храм, Індія, стосунки, суспільство, люди, любов, стосунки, сексуальність, історія Fullscreen
Визнаючи Камасутру та ці храми чимось більшим, ніж еротичні реліквії, ми визнаємо їхню роль у формуванні ширшої дискусії про свободу волі та бажання
Фото: Wikipedia

Дослідниця Шарха з Кардіффського університету стверджує, що цей текст є закликом до автономії, зображуючи жінок як особистостей, що мають право висловлювати і реалізовувати свої бажання. Таке прочитання підтверджується археологічними даними, які вказують на суспільство, де жінкам не лише дозволяли, але й заохочували робити особистий вибір.

Така перспектива спонукає до переоцінки Камасутри як джерела розширення можливостей, а не сорому. Її оригінальне вчення, у поєднанні з матеріальними доказами храмового мистецтва, пропонує бачення взаємної поваги та емоційного зв'язку.

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Визнаючи Камасутру та ці храми чимось більшим, ніж еротичні реліквії, ми визнаємо їхню роль у формуванні ширшої дискусії про свободу волі та бажання. Ці багатовікові прояви інтимності слугують потужним нагадуванням про те, що такі розмови існували здавна і заслуговують на нову увагу.

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