Будинок життя Рамзеса II: вчені розкрили секрети освіти Стародавнього Єгипту (фото)

Під час досліджень у Рамессеумі на західному березі Луксору археологи розкрили нові подробиці про давньоєгипетське суспільство. Відкриття, зроблені у великому похоронному храмі, розкривають не лише його релігійну функцію, але й центральну роль в освіті, економіці та управлінні за часів правління Рамзеса II.

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Про це пише Arkeonews.

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Рамессеум, великий храмовий комплекс, побудували для фараона Рамзеса II. Спільна єгипетсько-французька археологічна команда підтвердила існування "Будинку життя" всередині храму — центру навчання, який раніше був лише теорією серед єгиптологів.

Серед знахідок — дитячі малюнки, фрагменти розвиваючих іграшок та інструменти, які використовувалися в стародавньому навчанні. За словами керівників місії, ці докази свідчать про те, що Рамессеум слугував як релігійною пам'яткою, так і навчальним закладом.

Серед знахідок — дитячі малюнки, фрагменти розвиваючих іграшок та інструменти, які використовувалися в стародавньому навчанні. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Подальші розкопки виявили господарські споруди, які свідчать про те, що храм функціонував як самодостатній центр. Вчені виявили комори та підвали, в яких колись зберігали оливкову олію, мед та вино. Наявність майстерні з виготовлення текстилю та каменярства, а також повністю обладнані кухні та пекарні вказують на те, що комплекс підтримував як персонал храму, так і ширшу місцеву громаду.

Крім того, нещодавно виявлені адміністративні приміщення свідчать про організовану систему нагляду за виробництвом і розподілом, що вказує на високорозвинену форму місцевого управління.

Розкопки також дозволили виявити поховання Третього проміжного періоду зі збереженими артефактами та людськими останками, які підтверджують, що це місце використовувалося як некрополь протягом багатьох поколінь.

Важливу роль відіграли також реставраційні проєкти, зокрема відновлення масивних статуй Рамзеса II і його матері, цариці Туйї, а також прилеглого королівського палацу, що дає відвідувачам чіткіше уявлення про колишній масштаб і архітектурний блиск цього місця.

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Ці знахідки доводять, що Рамессеум був центром навчання, економічної діяльності та адміністративного управління. Ця робота не лише поглиблює історичне розуміння, але й посилює тривалий вплив стародавніх інституцій Єгипту на культурну спадщину та науку сьогодні.

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