Секрети минулого: вчені знайшли ключ до розуміння зв'язку хетської та грецької міфологій (фото)

Різьблена кам'яна стела, відкопана на півдні Туреччини, дала археологам нові знання про давні системи вірувань. Цей артефакт, знайдений у 1987 році під час польових робіт поблизу Ерзіня в провінції Хатай, зараз зберігається в Археологічному музеї провінції та датується початком першого тисячоліття до н. е.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомий як Ерзінська стела артефакт має шип в основі, що вказує на те, що спочатку його встановили вертикально на фундаменті. Разом із цим розширенням плита сягає майже метра у висоту.

На її поверхні зображений рельєф Бога Бурі, який стоїть на бику. Він тримає двосічну сокиру та блискавку — символи влади та контролю над погодою. Відрізняючись від типових зображень, він також тримає змію за шию.

На її поверхні зображений рельєф Бога Бурі, який стоїть на бику Фото: Kübra Ensert, et al., 2008

Вважається, що візуальна сцена відображає повторювану міфологічну тему як в анатолійській, так і в сирійській традиціях: конфлікт між божеством бурі та гігантським змієм.

Цей наратив з'являється в таких текстах, як хурритська історія про Хедамму та хетський міф про Іллуянку, в обох йдеться про боротьбу божества зі змієподібною істотою.

Ці історії символізували перемогу порядку над хаосом і були глибоко вкорінені в регіональній релігійній думці.

Вважається, що візуальна сцена відображає повторювану міфологічну тему як в анатолійській, так і в сирійській традиціях Фото: Drawing of the stele – Ensert, et al., 2008

Над центральною фігурою все ще видно частково пошкоджений крилатий сонячний диск — символ, який часто асоціюється з божественністю та небесною силою.

Його включення натякає на піднесений статус Бога Бурі та потенційний зв'язок із сонячними божествами — концепція, відображена в грецькій міфології через такі постаті, як Геліос та Аполлон.

Вчені датують створення стели між IX та VIII століттями до н. е., відносячи її до пізнього хетського періоду, часу, позначеного культурним змішанням і мистецькими інноваціями.

Важливо

Таємницю походження шолома Саттон Ху розкрито: що дізналися вчені (фото)

Значення цієї стели полягає не лише в її майстерності, але й у тому, що вона відображає спільну символічну мову стародавніх культур.

Вона сприяє нашому розумінню того, як історії та релігійні мотиви мандрували і трансформувалися, впливаючи на цивілізації за межами їхнього походження.

Постійний аналіз таких артефактів допомагає контекстуалізувати розвиток міфологічних тем, які збереглися в класичному світі та за його межами.

Раніше Фокус писав про знайдений у Польщі кинджал гальштатської культури. Знахідка, довжиною 24,2 см, має складні гравіювання, що покривають як лезо, так і руків'я.

Також ми розповідали про фігурку птаха з Холе-Фельс. Цей артефакт з кістки мамонта вирізали близько 40 тисяч років тому.