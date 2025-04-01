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Технології та наука

Найдавніша серед усіх: що відомо про фігурку птаха з Холе-Фельс (фото)

різьблення, птах, артефакт, Холе-Фельс, Німеччина, археологія, археологи, історія
Фото: Alamy | На південному заході Німеччини археологи виявили три маленькі фігурки зі слонової кістки мамонта, яким 40000 років

Археологи, які працювали в печері на південному заході Німеччини, виявили три маленькі фігурки, вирізані зі слонової кістки мамонта, яким приблизно 40 000 років. Серед них — крихітна скульптура птаха, яка вважається найдавнішим відомим зображенням птаха в історії людства.

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Про це пише Live Science.

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Фігурку птаха виявили в два етапи: її тіло розкопали в 2001 році, а в 2002 році вдалося знайти додаткові фрагменти. Скульптура розміром всього 4,7 см має дуже деталізовані риси, включаючи вирізьблені очі, конічний дзьоб, короткі ноги, хвіст і витравлені лінії, що нагадують пір'я.

За словами археолога Ніколаса Конарда, витягнута шия дозволяє припустити, що фігурка може зображати водоплавного птаха, наприклад, гагару, баклана або качку.

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Печера Холе-Фельс була заселена в ауріньякський період (43000-28000 років тому), коли в Європі процвітала рання сучасна людина після зникнення неандертальців
Фото: Wikimedia Commons

На тому ж місці знайшли ще дві різьблені фігурки зі слонової кістки — голова коня або печерного ведмедя та гібридна фігура людини й лева. Дослідники розмірковують над значенням скульптур, дехто припускає, що вони могли відігравати певну роль у ритуалах, пов'язаних з полюванням. Однак, оскільки водоплавні птахи не були поширеним джерелом їжі, Конард припустив, що різьблення могло відображати захоплення світом природи.

Печера Холе-Фельс була заселена в ауріньякський період (43000-28000 років тому), коли в Європі процвітала рання сучасна людина після зникнення неандертальців. Ця епоха відзначилася сплеском мистецького самовираження, зокрема через музичні інструменти, ювелірні прикраси та наскельні малюнки. Багато з цих творів мистецтва зображують тварин, з якими доісторичні спільноти стикалися щодня.

Хоча птах з Холе-Фельс є однією з найдавніших відомих фігурних скульптур, ще більш рання знахідка з тієї ж печери — Венера з Холе-Фельс — була зроблена 41000 років тому. Це зображення жінки з перебільшеними рисами обличчя є найдавнішим відомим фігурним різьбленням в Європі.

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У Німеччині знайшли одразу два рідкісних артефакти: їм 3000 років (фото)

Деякі з цих артефактів, зокрема фігурка птаха, виставлені в Музеї доісторичних часів у Блаубьорені, Німеччина. 3D-скан скульптури птаха також доступний онлайн для подальшого вивчення.

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