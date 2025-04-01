Древнейшая среди всех: что известно о фигурке птицы из Холе-Фельс (фото)

Археологи, работавшие в пещере на юго-западе Германии, обнаружили три маленькие фигурки, вырезанные из слоновой кости мамонта, которым примерно 40 000 лет. Среди них — крошечная скульптура птицы, которая считается самым древним известным изображением птицы в истории человечества.

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Об этом пишет Live Science.

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Фигурку птицы обнаружили в два этапа: ее тело раскопали в 2001 году, а в 2002 году удалось найти дополнительные фрагменты. Скульптура размером всего 4,7 см имеет очень детализированные черты, включая вырезанные глаза, конический клюв, короткие ноги, хвост и вытравленные линии, напоминающие перья.

По словам археолога Николаса Конарда, вытянутая шея позволяет предположить, что фигурка может изображать водоплавающую птицу, например, гагару, баклана или утку.

Пещера Холе-Фельс была заселена в ауриньякский период (43000-28000 лет назад), когда в Европе процветал ранний современный человек после исчезновения неандертальцев Фото: Wikimedia Commons

На том же месте нашли еще две резные фигурки из слоновой кости — голова лошади или пещерного медведя и гибридная фигура человека и льва. Исследователи размышляют над значением скульптур, некоторые предполагают, что они могли играть определенную роль в ритуалах, связанных с охотой. Однако, поскольку водоплавающие птицы не были распространенным источником пищи, Конард предположил, что резьба могла отражать увлечение миром природы.

Пещера Холе-Фельс была заселена в ауриньякский период (43000-28000 лет назад), когда в Европе процветал ранний современный человек после исчезновения неандертальцев. Эта эпоха отметилась всплеском художественного самовыражения, в частности через музыкальные инструменты, ювелирные украшения и наскальные рисунки. Многие из этих произведений искусства изображают животных, с которыми доисторические сообщества сталкивались ежедневно.

Хотя птица из Холе-Фельс является одной из древнейших известных фигурных скульптур, еще более ранняя находка из той же пещеры — Венера из Холе-Фельс — была сделана 41000 лет назад. Это изображение женщины с преувеличенными чертами лица является древнейшей известной фигурной резьбой в Европе.

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Некоторые из этих артефактов, в частности фигурка птицы, выставлены в Музее доисторических времен в Блаубьорени, Германия. 3D-скан скульптуры птицы также доступен онлайн для дальнейшего изучения.

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