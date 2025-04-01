Древнейшая среди всех: что известно о фигурке птицы из Холе-Фельс (фото)
Археологи, работавшие в пещере на юго-западе Германии, обнаружили три маленькие фигурки, вырезанные из слоновой кости мамонта, которым примерно 40 000 лет. Среди них — крошечная скульптура птицы, которая считается самым древним известным изображением птицы в истории человечества.
Об этом пишет Live Science.
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Фигурку птицы обнаружили в два этапа: ее тело раскопали в 2001 году, а в 2002 году удалось найти дополнительные фрагменты. Скульптура размером всего 4,7 см имеет очень детализированные черты, включая вырезанные глаза, конический клюв, короткие ноги, хвост и вытравленные линии, напоминающие перья.
По словам археолога Николаса Конарда, вытянутая шея позволяет предположить, что фигурка может изображать водоплавающую птицу, например, гагару, баклана или утку.
На том же месте нашли еще две резные фигурки из слоновой кости — голова лошади или пещерного медведя и гибридная фигура человека и льва. Исследователи размышляют над значением скульптур, некоторые предполагают, что они могли играть определенную роль в ритуалах, связанных с охотой. Однако, поскольку водоплавающие птицы не были распространенным источником пищи, Конард предположил, что резьба могла отражать увлечение миром природы.
Пещера Холе-Фельс была заселена в ауриньякский период (43000-28000 лет назад), когда в Европе процветал ранний современный человек после исчезновения неандертальцев. Эта эпоха отметилась всплеском художественного самовыражения, в частности через музыкальные инструменты, ювелирные украшения и наскальные рисунки. Многие из этих произведений искусства изображают животных, с которыми доисторические сообщества сталкивались ежедневно.
Хотя птица из Холе-Фельс является одной из древнейших известных фигурных скульптур, еще более ранняя находка из той же пещеры — Венера из Холе-Фельс — была сделана 41000 лет назад. Это изображение женщины с преувеличенными чертами лица является древнейшей известной фигурной резьбой в Европе.Важно
Некоторые из этих артефактов, в частности фигурка птицы, выставлены в Музее доисторических времен в Блаубьорени, Германия. 3D-скан скульптуры птицы также доступен онлайн для дальнейшего изучения.
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