Могут исчезнуть: уникальные надписи из Эсатли Кая оказались под угрозой (фото)

Во время археологических раскопок 1994 года исследователи обнаружили древние наскальные рисунки и надписи в Эсатли, деревне в провинции Орду, Турция. Эти изображения, которые, как полагают, датируются раннехристианской эпохой, дают ценное представление об исторических культурных практиках и ранних формах коммуникации.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Ученые связывают надписи Эсатли Кая с ранними тюркскими общинами, которые практиковали тенгрианство, форму шаманизма. Место, окруженное древними курганами, указывает на присутствие ранних турецких поселений. Эти петроглифы, охватывающие географический диапазон от Сибири до Западной Европы, являются важным доказательством широкого использования символической коммуникации среди тюркских народов.

Эти надписи имеют особое значение для изучения систем письма, демонстрируя переход от пиктографических символов к структурированному письму. Эту эволюцию можно проследить через переход от петроглифов к идеограммам, составным маркерам и, наконец, буквам. Рисунки с Эсатли Кая служат важным звеном в отслеживании раннего развития письменности. Однако этим артефактам грозит разрушение, что вызывает беспокойство относительно их сохранения.

Профессор, доктор Нечати Демир из Университета Гази отметил важность надписей Эсатли Кая для понимания тюркской истории. Он отметил, что это место содержит одну из самых высоких концентраций тюркской письменности за пределами надписей Гёктюрк. Эти находки способствуют изучению ранних тюркских миграций и культурных обменов.

Надписи, сделанные гектюркским алфавитом, который датируется VII веком и имеют структурное сходство с надписями, найденными на потолке церкви Святой Софии в Трабзоне Фото: Ordu Olay – Mertcan Deniz

Исследования Демира в 1990-х годах обнаружили прямую связь между гравюрами Эсатли Кая и подобными наскальными рисунками в Кыргызстане, что усиливает их историческую ценность. Надписи, сделанные гёктюркским алфавитом, который датируется VII веком и имеют структурное сходство с надписями, найденными на потолке церкви Святой Софии в Трабзоне. Однако, выветривание делает интерпретацию все более сложной.

Несмотря на призывы к сохранению, усилия по защите надписей остаются недостаточными. Демир призывает власти объявить это место заповедной зоной и выделить ресурсы на его сохранение. Он также выступает за международное признание, предполагая, что ЮНЕСКО могла бы сыграть ключевую роль в сохранении этого исторического места. Как отмечает ученый, потеря этих гравюр будет означать исчезновение важной части турецкого наследия.

Надписи Эсатли Кая также имеют потенциал как объект культурного туризма Фото: Ordu Olay – Mertcan Deniz

Надписи Эсатли Кая также имеют потенциал как объект культурного туризма. Демир сравнивает их значение с наскальными рисунками в Гобустане, Азербайджан, которые привлекают посетителей со всего мира. Надлежащее сохранение и продвижение могут превратить это место в важный археологический объект.

Кроме того, дальнейшие раскопки могут раскрыть больше деталей об историческом контексте этого места. Хотя незаконные поиски сокровищ уже нанесли ущерб, систематические археологические работы могут помочь определить точное время появления этих надписей.

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Подчеркивая необходимость сохранения, Демир предупреждает, что пренебрежение этим местом рискует разорвать важную связь с прошлым. Он призывает принять немедленные меры для защиты надписей Эсатли Кая, обеспечив их место как в национальной, так и в мировой истории.

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