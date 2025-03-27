Обеспечил победу римлянам: археологи обнаружили секретный канал во Франции

Исследователи считают, что 2100 лет назад на территории современной Франции римляне построили канал для снабжения своих войск. Однако до сих пор археологи не находили никаких доказательств существования этого сооружения.

Related video

Ученые считают, что нашли древний канал, который римляне построили более 2000 лет назад, во время военных кампаний против кельтов. Недавние исследования во Франции обнаружили доказательства, которые могут подтвердить существование этого исторического водного пути, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Канал, известный как канал Мариуса, построенный около 2100 лет назад в дельте реки Рона. Это — первое крупное римское гидротехническое сооружение в древней Галлии, предшествовавшее другим инженерным произведениям, таким как акведуки и водяные мельницы. Согласно историческим источникам, римский полководец Гай Марий приказал построить его между 104 и 102 годами до н. э. для поддержки военных операций во время Кимверийских войн.

В этом конфликте Римская республика сражалась с кимврами и тевтонами, двумя мигрирующими кельтскими племенами из современной Дании. Мариус нуждался в безопасном маршруте снабжения для своих войск, что привело к созданию канала, который обошел непредсказуемые устья реки Роны, соединив город Арль со Средиземным морем.

Это позволило эффективно транспортировать провизию, что способствовало победе Рима в 101 году до н. э. Впоследствии канал был подарен греческому поселению Массалия (современный Марсель), где он играл важную роль в региональной торговле, прежде чем исчезнуть из истории.

Поколениями ученые искали доказательства существования канала Мариуса. Ведущий автор исследования Жоэ Юнкер, геоархеолог из Страсбургского университета, отметил, что, несмотря на длительные исследования, никаких достоверных следов не было обнаружено. Последнее историческое упоминание о канале появилось в трудах Плиния Старшего в I веке н. э.

Однако прорыв произошел в 2013 году, когда исследователи провели геофизическую разведку на болотах Вигейрат вблизи Арля. Это исследование выявило подводный объект, похожий на древний канал.

Раскопки на этом месте обнаружили керамику римской эпохи, деревянные колья и мощеные платформы. Радиоуглеродный анализ датировал артефакты между I веком до нашей эры и III веком нашей эры, что соответствует периоду, когда канал использовался.

В недавнем исследовании Юнкер и его команда извлекли керны осадочных пород и провели детальные измерения, сравнивая свои выводы с предыдущими геофизическими исследованиями. Результаты свидетельствуют о том, что водный путь был судоходным во времена Римской империи.

В частности, его ширина примерно 30 метров соответствует размерам других римских каналов, что подкрепляет гипотезу о том, что он служил транспортным путем для больших судов. Почетный лектор Саймон Лосби, эксперт по Южной Галлии из Шеффилдского университета, отметил, что эти находки еще раз демонстрируют способность Рима реализовывать масштабные инфраструктурные проекты с чрезвычайной эффективностью.

Важно

В Братиславе раскопали римский акведук: он первый в своем роде (фото)

Исследователи надеются, что будущие раскопки обнаружат дополнительные элементы, такие как набережные или буксирные пути, которые могут подтвердить назначение канала и продолжительность его использования. Юнкер подчеркнул, что хотя доказательства являются многообещающими, необходимы дальнейшие археологические исследования, чтобы окончательно идентифицировать канал.

Ранее Фокус писал о редком артефакте, который обнаружили в Польше. С помощью металлоискателя историк откопал бутероль — средневековое навершие ножен меча.

Также мы рассказывали о древних мегалитах, которые обнаружили индийские ученые. На участке площадью 45 гектаров исследователи нашли более 110 древних объектов.