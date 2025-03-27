Забезпечив перемогу римлянам: археологи виявили секретний канал у Франції

Дослідники вважають, що 2100 років тому на території сучасної Франції римляни збудували канал для постачання своїх військ. Проте досі археологи не знаходили жодних доказів існування цієї споруди.

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Учені вважають, що знайшли древній канал, який римляни побудували понад 2000 років тому, під час військових кампаній проти кельтів. Нещодавні дослідження у Франції виявили докази, які можуть підтвердити існування цього історичного водного шляху, пише Live Science.

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Канал, відомий як канал Маріуса, побудований близько 2100 років тому в дельті річки Рона. Це — перша велика римська гідротехнічна споруда в стародавній Галлії, що передувала іншим інженерним витворам, таким як акведуки та водяні млини. Згідно з історичними джерелами, римський полководець Гай Марій наказав побудувати її між 104 та 102 роками до н. е. для підтримки військових операцій під час Кімберійських війн.

У цьому конфлікті Римська республіка боролася з кімврами та тевтонами, двома мігруючими кельтськими племенами з сучасної Данії. Маріус потребував безпечного маршруту постачання для своїх військ, що призвело до створення каналу, який оминув непередбачувані гирла річки Рони, з'єднавши місто Арль із Середземним морем.

Це дозволило ефективно транспортувати провізію, що сприяло перемозі Риму в 101 році до н. е. Згодом канал був подарований грецькому поселенню Массалія (сучасний Марсель), де він відігравав важливу роль у регіональній торгівлі, перш ніж зникнути з історії.

Поколіннями вчені шукали докази існування каналу Маріуса. Провідний автор дослідження Жое Юнкер, геоархеолог зі Страсбурзького університету, зазначив, що, попри тривалі дослідження, жодних достовірних слідів не було виявлено. Остання історична згадка про канал з'явилася у працях Плінія Старшого у I столітті н. е.

Однак прорив стався у 2013 році, коли дослідники провели геофізичну розвідку на болотах Вігейрат поблизу Арля. Це дослідження виявило підводний об'єкт, схожий на стародавній канал.

Розкопки на цьому місці виявили кераміку римської епохи, дерев'яні кілки та бруковані платформи. Радіовуглецевий аналіз датував артефакти між I століттям до нашої ери та III століттям нашої ери, що відповідає періоду, коли канал використовувався.

У нещодавньому дослідженні Юнкер і його команда витягли керни осадових порід і провели детальні вимірювання, порівнюючи свої висновки з попередніми геофізичними дослідженнями. Результати свідчать про те, що водний шлях був судноплавним за часів Римської імперії.

Зокрема, його ширина приблизно 30 метрів відповідає розмірам інших римських каналів, що підкріплює гіпотезу про те, що він слугував транспортним шляхом для великих суден. Почесний лектор Саймон Лосбі, експерт з Південної Галлії з Шеффілдського університету, зазначив, що ці знахідки ще раз демонструють здатність Риму реалізовувати масштабні інфраструктурні проекти з надзвичайною ефективністю.

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Дослідники сподіваються, що майбутні розкопки виявлять додаткові елементи, такі як набережні або буксирні шляхи, які можуть підтвердити призначення каналу і тривалість його використання. Юнкер наголосив, що хоча докази є багатообіцяючими, необхідні подальші археологічні дослідження, щоб остаточно ідентифікувати канал.

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