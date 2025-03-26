Масштабне відкриття: в Індії археологи виявили понад 110 стародавніх мегалітів (фото)

У штаті Керала археологи виявили комплекс древніх мегалітичних поховань неподалік від дамби Малампужа. Окрім цього, в штаті Андхра Прадеш дослідники знайшли стародавні малюнки, деяким з яких понад 4500 років.

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Археологи виявили комплекс мегалітичних споруд поблизу дамби Малампужа в Палаккаді, штат Керала, Індія. На ділянці площею 45 гектарів вчені знайшли понад 110 мегалітів, здебільшого побудованих з масивних гранітних плит та валунів, пише Arkeonews.

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Археологічна служба Індії (ASI) підтвердила, що на цьому місці є різні типи мегалітичних поховань, зокрема цисти — як однокамерні, так і багатокамерні, а також кам'яні кола, урни, дольмени та дольменоїдні цисти. Зображення, надані ASI, демонструють масштаб і майстерність цих споруд.

Дослідники вважають, що кластеризація цих мегалітичних поховань покращить розуміння спільнот раннього залізного віку в Кералі Фото: ASI

Дольмени виділяються своєю унікальною конструкцією серед інших знахідок. Зазвичай складаючись з вертикальних каменів, що підтримують горизонтальну плиту, ці споруди слугували місцями поховання і дають важливі підказки про системи вірувань ранніх суспільств.

Дослідники вважають, що кластеризація цих мегалітичних поховань покращить розуміння спільнот раннього залізного віку в Кералі. Очікується, що в міру продовження досліджень з'являтимуться нові деталі, які розкриватимуть нові аспекти минулого регіону.

Ще одне важливе відкриття було зроблено в заповідному лісі Ланккамала в Кадапі, штат Андхра Прадеш. Археологи виявили три скельні укриття, одне з яких містить доісторичні малюнки із зображенням тварин, геометричних візерунків та людських фігур.

Датовані мегалітичним та раннім історичним періодами (2500 р. до н. е. — 200 р. н. е.), ці витвори мистецтва були створені з використанням природних матеріалів, таких як червона охра, каолін, тваринний жир та подрібнені кістки.

Археологи виявили три скельні укриття, одне з яких містить доісторичні малюнки із зображенням тварин, геометричних візерунків та людських фігур Фото: ASI

Крім того, на цьому місці були знайдені написи, датовані IV-XVI століттям н. е., які вказують на те, що Ланккамала колись був великим центром паломництва шайвітів. Досліджено майже 30 написів, виконаних мовами брахмі, шелл, нагарі (санскрит) і телугу.

Крім того, на цьому місці були знайдені написи, датовані IV-XVI століттям н. е., які вказують на те, що Ланккамала колись був великим центром паломництва шайвітів Фото: ASI

K. Муніратнам, який керував дослідженням, наголосив на важливості цих знахідок для картографування давніх паломницьких маршрутів. Він зазначив, що релігійний центр поступово перемістився з Ланккамали до Срісайламу в IV столітті, відображаючи зміни в духовному ландшафті регіону.

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Ці відкриття в Кералі та Андхра Прадеш не лише поглиблюють наші знання про стародавні суспільства, але й висвітлюють різноманітну культурну спадщину Індії. Очікується, що подальші дослідження розкриють ще більше інформації про історію, традиції та соціальні структури цих регіонів.

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