Масштабное открытие: в Индии археологи обнаружили более 110 древних мегалитов (фото)

В штате Керала археологи обнаружили комплекс древних мегалитических захоронений неподалеку от дамбы Малампужа. Кроме этого, в штате Андхра Прадеш исследователи нашли древние рисунки, некоторым из которых более 4500 лет.

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Археологи обнаружили комплекс мегалитических сооружений вблизи дамбы Малампужа в Палаккаде, штат Керала, Индия. На участке площадью 45 гектаров ученые нашли более 110 мегалитов, в основном построенных из массивных гранитных плит и валунов, пишет Arkeonews.

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Археологическая служба Индии (ASI) подтвердила, что на этом месте есть различные типы мегалитических захоронений, в частности цисты — как однокамерные, так и многокамерные, а также каменные круги, урны, дольмены и дольменоидные цисты. Изображения, предоставленные ASI, демонстрируют масштаб и мастерство этих сооружений.

Исследователи считают, что кластеризация этих мегалитических захоронений улучшит понимание сообществ раннего железного века в Керале Фото: ASI

Дольмены выделяются своей уникальной конструкцией среди других находок. Обычно состоящие из вертикальных камней, поддерживающих горизонтальную плиту, эти сооружения служили местами захоронения и дают важные подсказки о системах верований ранних обществ.

Исследователи считают, что кластеризация этих мегалитических захоронений улучшит понимание сообществ раннего железного века в Керале. Ожидается, что по мере продолжения исследований будут появляться новые детали, которые будут раскрывать новые аспекты прошлого региона.

Еще одно важное открытие было сделано в заповедном лесу Ланккамала в Кадапи, штат Андхра Прадеш. Археологи обнаружили три скальных укрытия, одно из которых содержит доисторические рисунки с изображением животных, геометрических узоров и человеческих фигур.

Датированные мегалитическим и ранним историческим периодами (2500 г. до н. э. — 200 г. н. э.), эти произведения искусства были созданы с использованием природных материалов, таких как красная охра, каолин, животный жир и измельченные кости.

Археологи обнаружили три скальных укрытия, одно из которых содержит доисторические рисунки с изображением животных, геометрических узоров и человеческих фигур Фото: ASI

Кроме того, на этом месте были найдены надписи, датированные IV-XVI веком н. э., которые указывают на то, что Ланккамала когда-то был крупным центром паломничества шайвитов. Исследовано почти 30 надписей, выполненных на языках брахми, шелл, нагари (санскрит) и телугу.

Кроме того, на этом месте были найдены надписи, датированные IV-XVI веком н. э., которые указывают на то, что Ланккамала когда-то был крупным центром паломничества шайвитов Фото: ASI

K. Муниратнам, который руководил исследованием, отметил важность этих находок для картографирования древних паломнических маршрутов. Он отметил, что религиозный центр постепенно переместился из Ланккамалы в Срисайлам в IV веке, отражая изменения в духовном ландшафте региона.

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Эти открытия в Керале и Андхра Прадеш не только углубляют наши знания о древних обществах, но и освещают разнообразное культурное наследие Индии. Ожидается, что дальнейшие исследования раскроют еще больше информации об истории, традициях и социальных структурах этих регионов.

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