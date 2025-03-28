Начало уже положено: какие вызовы стоят перед наукой, воскрешающей вымерших животных

Стремясь преодолеть пропасть между вымиранием и возрождением, ученые приступили к новой научной работе, которая стирает границы между прошлым и настоящим. Одним из последних достижений в этом направлении стало создание генетически модифицированных мышей, обладающих чертами, напоминающими давно исчезнувшего шерстистого мамонта. Однако вместе с прорывом наука столкнулась с целым рядом проблем.

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Об этом пишет ScienceNews.

Исследователи из биотехнологической компании Colossal Biosciences, расположенной в Далласе, успешно создали мышей с длинной, густой и шерстистой шерстью, похожей на легендарную шерсть шерстистых мамонтов.

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Отредактировав одновременно семь генов в эмбрионах мышей, команда ученыхсоздала характеристики, связанные с адаптацией к холоду, такие как более густой мех и измененная структура шерсти. Эти "колоссальные шерстистые мыши", как их ласково окрестили, служат доказательством концепции методов генной инженерии, которые в один прекрасный день могут способствовать воскрешению вымерших видов.

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В лаборатории создали шерстистых мышей: следующие в очереди – мамонты (фото)

Генетические модификации были направлены на конкретные гены, которые, как известно, влияют на рост и цвет волос. Например, изменение гена FGF5, который регулирует цикл роста волос, привело к появлению мышей со значительно более длинным мехом. Аналогично, изменения гена MC1R повлияли на выработку меланина, что привело к золотисто-коричневому окрасу, наблюдаемому у сконструированных мышей.

В результате этих преднамеренных изменений были получены грызуны, которые не только похожи на своих доисторических прообразов, но и обладают чертами, потенциально полезными для выживания в более холодной среде.

Это достижение стало важной вехой в области генной инженерии, продемонстрировав возможность привнесения множества сложных признаков путем точного редактирования генома. Оно подчеркивает потенциал таких методов для воссоздания специфических фенотипических характеристик вымерших животных, что приближает к амбициозной цели по устранению вымирания.

Однако путь к воскрешению шерстистого мамонта сопряжен с трудностями и этическими соображениями. Хотя шерстистые мыши имеют мех, похожий на мамонтовский, они не являются гибридами мамонтов и мышей; скорее, это модели для изучения проявления определенных признаков.

Критики утверждают, что воспроизведение нескольких фенотипических признаков не позволяет по-настоящему возродить вымерший вид, поскольку экологические роли и поведение таких существ сложны и определяются не только физическими признаками.

Кроме того, более широкие последствия усилий по борьбе с вымиранием ставят вопросы о сохранении биоразнообразия и приоритетности ресурсов. Некоторые ученые утверждают, что сосредоточение усилий на предотвращении вымирания современных видов может быть более актуальным, чем попытки возродить давно исчезнувшие.

Баланс между развитием генетических технологий и решением современных экологических проблем остается предметом постоянных дебатов в научном сообществе. По мере продвижения исследований создание этих шерстистых мышей становится свидетельством человеческой изобретательности и неустанного стремления понять сложную схему жизни.

Независимо от того, приведет ли эта работа в конечном итоге к возрождению шерстистого мамонта или просто прояснит сложности генетических манипуляций, она, несомненно, добавляет важную главу в историю попыток науки отмотать назад время и побороть саму смерть.

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