В лаборатории создали шерстистых мышей: следующие в очереди – мамонты (фото)

Американская компания вывела шерстистых мышей, чтобы опробовать метод, с помощью которого надеется создать шерстистых слонов.

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Компания Colossal Biosciences создала генетически модифицированных шерстистых мышей. Исследователи утверждают, что это поможет заселить Арктику шерстистыми слонами и поможет остановить глобальное потепление, пишет ВВС.

Американская компания заявила, что создала мышей с "чертами мамонта". Основная же цель эксперимента заключается в том, чтобы создать существ, похожих на мамонтов, которые могли бы помочь остановить таяние арктической вечной мерзлоты.

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В компании также заявили, что создание шерстистых мышей – это важный шаг на пути к генетической модификации слонов, которые бы лучше переносили холод. Идея заключается в том, чтобы создать стада мамонтоподобных существ для жизни в арктической тундре. Компания утверждает, что привычки этих существ к выпасу будут способствовать процветанию лугов и сокращению количества углекислого газа, выделяемого при таянии вечной мерзлоты.

Шерстистая мышь в сравнении с обычным грызуном Фото: Colossal Biosciences

Но по словам критиков, компании придется преодолеть серьезные научные проблемы, прежде чем масштабировать проект от мышей к слонам.

"Мы на пути к тому, чтобы к 2028 году создать первого слона, адаптированного к холоду, поэтому к концу 2026 года должны появиться первые эмбрионы. Со временем у нас будет целая линия слонов, адаптированных к холоду, которых мы сможем вернуть в дикую природу, и они смогут скрещиваться", — заявил соучредитель и генеральный директор Colossal Бен Лам.

Согласно заявлению компании, у шерстистых мышей были изменены 8 генов, из которых 7 были генами адаптированных мышей, связанных с ростом шерсти, а последний – с геном мамонта, который отвечает за увеличение жира в организме.

В итоге у грызунов появилась более длинная и кудрявая шерсть, но пока не было предоставлено доказательств, что ген мамонта, увеличивающего жир, имел хоть какой-то эффект.

Ученые, которые не участвовали в исследовании, выделяют несколько проблем, с которыми сталкивается проект. Они акцентируют внимание на том, что пока команда Colossal изменила ген мышей, сделав их более шерстистыми, но предстоит сделать огромный скачок, чтобы за пять лет перейти к созданию шерстистых слонов.

Также отмечается, что создание даже одного шерстистого слона – непростая задача, но вывести сотни или тысячи, необходимые для восстановления арктической тундры, будет еще сложнее.

Нельзя исключать и того, что генетические изменения, которые сработают на мышах, могут привести к аномалиям у слонов, что обернется страданиями животных.

Напомним, воскрешение мамонтов может стать большой проблемой для планеты. Ученые очень близки к тому, чтобы "оживить" несколько вымерших видов. Эксперты считают, что это может быть не самая лучшая идея.