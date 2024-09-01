Воскрешение мамонтов может стать большой проблемой для планеты: в чем причина

Ученые очень близки к тому, чтобы "оживить" несколько вымерших видов. Эксперты считают, что это может быть не самая лучшая идея.

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Сейчас у ученых есть необходимые технологии для того, чтобы воскресить вымершие виды животных с помощью генной инженерии. Но вопрос не столько в том, можем ли мы воскресить утраченные виды, сколько в том, должны ли мы это делать. Некоторые ученые считают, что воскрешение мамонтов и других животных, может привести к неожиданным последствиям, пишет Live Science.

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Воскрешение вымерших животных

Американская компания Colossal Biosciences, специализирующаяся на биотехнологиях и генной инженерии, планирует воскресить три знаковых вымерших вида: додо (Raphus cucullatus), тасманийского волка (Thylacinus cynocephalus; также известного как тилацин) и шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Таким образом в компании хотят улучшить биоразнообразие и вернуть к жизни животных, которые играли важную роль в своих экосистемах.

Но некоторые ученые считают, что нельзя исключать катастрофических последствий такого решения. Освальд Шмитц из Йельского университета счтает, что это не самая лучшая идея и давно вымершие животные должны и оставаться таковыми. Ученый считает, что нет уверенности в том, что возвращение к жизни вымерших видов принесет много пользы. Все может быть как раз наоборот.

Мамонты к 2028 году

Компания Colossal Biosciences планирует возродить мамонтов уже к 2028 году с помощью внедрения генов этих животных самкам азиатских слонов, которые смогут родить детенышей, очень похожих на мамонтов.

Шерстистые мамонты жили в Арктике между 300 000 и 10 000 лет назад и имели очень густую шерсть, а также большие изогнутые бивни. Слоны считаются близкими родственниками мамонтов, а значит они генетически похожи. Пока что компания Colossal Biosciences приобрела более 60 частичных геномов шерстистого мамонта, которые она будет использовать для редактирования геномов слонов в лаборатории.

Шерстистые мамонты жили в Арктике между 300 000 и 10 000 лет назад и имели очень густую шерсть, а также большие изогнутые бивни Фото: Соцсети

Компания также планирует возродить додо и тилацина. Для возрождения додо планируют имплантировать генетический материал домашним курицам, а для возрождения тилацина — в жирнохвостых сумчатых мышей.

Мамонты могут помочь в борьбе с изменением климата?

Шерстистые мамонты, которые процветали в эпоху плейстоцена, поддерживали арктические луга, вытаптывая снег, подавляя рост деревьев и кустарников и распространяя питательные вещества на огромные расстояния. После вымирания мамонтов арктические луга превратились в заболоченный ландшафт тундры, с мхами, кустарниками и лесами.

Исследования показывают, что новый ландшафт хранит меньше углерода, чем луга, и более подвержен таянию вечной мерзлоты. Некоторые ученые предположили, что повторное введение в Арктику мамонтов может помочь восстановить экосистему, увеличить накопление углерода и смягчить изменение климата.

Додо был одной из крупнейших наземных птиц и жил на острове Маврикий. Данные свидетельствуют о том, что додо были распространителями семян и тем самым влияли на рост растительности.

Додо был одной из крупнейших наземных птиц и жил на острове Маврикий Фото: Live Science

Что касается тилацина, то это был единственный сумчатый хищник на острове Тасмания. Таким образом, этот вид имел важное значение для взаимоотношений хищник-жертва, стабилизирующих экосистему.

Тасманийский волк Фото: Wikipedia

Последствия воскрешения мамонтов могут быть не очень хорошими

Винсент Линч из Университета Буффало, США, говорит, что вымершие виды могут выполнять свои экологические функции только в том случае, если выживут в дикой природе, а их популяции будут достаточно большими. В случае с мамонтами это колоссальная задача, ведь их придется заселить по всей Арктике.

Для того, чтобы оказать существенное влияние на климат, должно быть несколько сотен тысяч мамонтов, и это может поставить под угрозу существующие исчезающие виды, считает ученый.

Воскрешение вымерших животных может иметь очень серьезные последствия. Воскрешенные животные могут быть очень болезненными. Для поддержания популяции требуется достаточное количество существ, которые генетически различны, чтобы противостоять болезням и вредным мутациям.

По словам Линча, никто не представляет, что может произойти со всей экосистемой, куда будут заселены вымершие виды. Последствия могут не очень хорошими. Например, мамонты могут быть очень агрессивными и вытеснят существующие виды со своей территории. Также никто не знает, как поведут себя мамонты, увидев людей.

Эксперты говорят о еще одной опасности: вымершие животные могут распространится гораздо дальше тех территорий, где они должны бы жить. Еще одна проблема состоит в том, что мамонты теоретически могут способствовать глобальному потеплению, разрушая вечную мерзлоту в теплое время года и выделяя метан. Они также могут сократить количество углерода, хранящегося в древесных растениях, как это делают слоны, когда едят растения в африканских саваннах.

По словам Шмитца, он не сомневается, что компании, которые занимаются воскрешением вымерших видов добьются успеха и заработают на этом много денег. Но для природы такое воскрешение может принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что мамонты вымерли не из-за потепления климата, а благодаря действиям одного живого существа.