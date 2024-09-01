Воскресіння мамонтів може стати великою проблемою для планети: у чому причина

Учені дуже близькі до того, щоб "оживити" кілька вимерлих видів. Експерти вважають, що це може бути не найкраща ідея.

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Зараз у вчених є необхідні технології для того, щоб воскресити вимерлі види тварин за допомогою генної інженерії. Але питання не стільки в тому, чи можемо ми воскресити втрачені види, скільки в тому, чи повинні ми це робити. Деякі вчені вважають, що воскресіння мамонтів та інших тварин може призвести до несподіваних наслідків, пише Live Science.

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Воскресіння вимерлих тварин

Американська компанія Colossal Biosciences, що спеціалізується на біотехнологіях і генній інженерії, планує воскресити три знакові вимерлі види: додо (Raphus cucullatus), тасманійського вовка (Thylacinus cynocephalus; також відомого як тілацин) і шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). У такий спосіб у компанії хочуть поліпшити біорізноманіття і повернути до життя тварин, які відігравали важливу роль у своїх екосистемах.

Але деякі вчені вважають, що не можна виключати катастрофічних наслідків такого рішення. Освальд Шмітц з Єльського університету вважає, що це не найкраща ідея, і давно вимерлі тварини мають і залишатися такими. Вчений вважає, що немає впевненості в тому, що повернення до життя вимерлих видів принесе багато користі. Все може бути якраз навпаки.

Мамонти до 2028 року

Компанія Colossal Biosciences планує відродити мамонтів уже до 2028 року за допомогою впровадження генів цих тварин самкам азіатських слонів, які зможуть народити дитинчат, дуже схожих на мамонтів.

Шерстисті мамонти жили в Арктиці між 300 000 і 10 000 років тому і мали дуже густу шерсть, а також великі вигнуті бивні. Слони вважаються близькими родичами мамонтів, а значить вони генетично схожі. Поки що компанія Colossal Biosciences придбала понад 60 часткових геномів шерстистого мамонта, які вона використовуватиме для редагування геномів слонів у лабораторії.

Шерстисті мамонти жили в Арктиці між 300 000 і 10 000 років тому і мали дуже густу шерсть, а також великі вигнуті бивні Фото: Соцсети

Компанія також планує відродити додо і тилацина. Для відродження додо планують імплантувати генетичний матеріал домашнім куркам, а для відродження тилацину — у жирнохвостих сумчастих мишей.

Мамонти можуть допомогти в боротьбі зі зміною клімату?

Шерстисті мамонти, які процвітали в епоху плейстоцену, підтримували арктичні луки, витоптуючи сніг, пригнічуючи ріст дерев і чагарників і поширюючи поживні речовини на величезні відстані. Після вимирання мамонтів арктичні луки перетворилися на заболочений ландшафт тундри, з мохами, чагарниками і лісами.

Дослідження показують, що новий ландшафт зберігає менше вуглецю, ніж луки, і більш схильний до танення вічної мерзлоти. Деякі вчені припустили, що повторне введення в Арктику мамонтів може допомогти відновити екосистему, збільшити накопичення вуглецю і пом'якшити зміну клімату.

Додо був одним із найбільших наземних птахів і жив на острові Маврикій. Дані свідчать про те, що додо були розповсюджувачами насіння і тим самим впливали на ріст рослинності.

Додо був одним із найбільших наземних птахів і жив на острові Маврикій Фото: Live Science

Що стосується тилацина, то це був єдиний сумчастий хижак на острові Тасманія. Таким чином, цей вид мав важливе значення для взаємовідносин хижак-жертва, що стабілізують екосистему.

Тасманійський вовк Фото: Wikipedia

Наслідки воскресіння мамонтів можуть бути не дуже хорошими

Вінсент Лінч з Університету Буффало, США, каже, що вимерлі види можуть виконувати свої екологічні функції тільки в тому разі, якщо виживуть у дикій природі, а їхні популяції будуть досить великими. У випадку з мамонтами це колосальне завдання, адже їх доведеться заселити по всій Арктиці.

Для того, щоб істотно вплинути на клімат, має бути кілька сотень тисяч мамонтів, і це може поставити під загрозу наявні зникаючі види, вважає вчений.

Воскресіння вимерлих тварин може мати дуже серйозні наслідки. Воскрешені тварини можуть бути дуже хворобливими. Для підтримки популяції потрібна достатня кількість істот, які генетично різні, щоб протистояти хворобам і шкідливим мутаціям.

За словами Лінча, ніхто не уявляє, що може статися з усією екосистемою, куди будуть заселені вимерлі види. Наслідки можуть бути не дуже хорошими. Наприклад, мамонти можуть бути дуже агресивними і витіснять існуючі види зі своєї території. Також ніхто не знає, як поведуть себе мамонти, побачивши людей.

Експерти говорять про ще одну небезпеку: вимерлі тварини можуть поширитися набагато далі тих територій, де вони мали б жити. Ще одна проблема полягає в тому, що мамонти теоретично можуть сприяти глобальному потеплінню, руйнуючи вічну мерзлоту в теплу пору року і виділяючи метан. Вони також можуть скоротити кількість вуглецю, що зберігається в деревних рослинах, як це роблять слони, коли їдять рослини в африканських саванах.

За словами Шмітца, він не сумнівається, що компанії, які займаються воскресінням вимерлих видів, доб'ються успіху і зароблять на цьому багато грошей. Але для природи таке воскресіння може принести набагато більше шкоди, ніж користі.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження показало, що мамонти вимерли не через потепління клімату, а завдяки діям однієї живої істоти.