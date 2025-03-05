У лабораторії створили шерстистих мишей: наступні в черзі — мамонти (фото)

Американська компанія вивела шерстистих мишей, щоб випробувати метод, за допомогою якого сподівається створити шерстистих слонів.

Related video

Компанія Colossal Biosciences створила генетично модифікованих шерстистих мишей. Дослідники стверджують, що це допоможе заселити Арктику шерстистими слонами і допоможе зупинити глобальне потепління, пише ВВС.

Американська компанія заявила, що створила мишей із "рисами мамонта". Основна ж мета експерименту полягає в тому, щоб створити істот, схожих на мамонтів, які могли б допомогти зупинити танення арктичної вічної мерзлоти.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У компанії також заявили, що створення шерстистих мишей — це важливий крок на шляху до генетичної модифікації слонів, які б краще переносили холод. Ідея полягає в тому, щоб створити стада мамонтоподібних істот для життя в арктичній тундрі. Компанія стверджує, що звички цих істот до випасу сприятимуть процвітанню луків і скороченню кількості вуглекислого газу, що виділяється під час танення вічної мерзлоти.

Шерстиста миша порівняно зі звичайним гризуном Фото: тасманский тигр

Але за словами критиків, компанії доведеться подолати серйозні наукові проблеми, перш ніж масштабувати проєкт від мишей до слонів.

"Ми на шляху до того, щоб до 2028 року створити першого слона, адаптованого до холоду, тому до кінця 2026 року мають з'явитися перші ембріони. Згодом у нас буде ціла лінія слонів, адаптованих до холоду, яких ми зможемо повернути в дику природу, і вони зможуть схрещуватися", — заявив співзасновник і генеральний директор Colossal Бен Лам.

Згідно із заявою компанії, у шерстистих мишей було змінено 8 генів, з яких 7 були генами адаптованих мишей, пов'язаних з ростом шерсті, а останній — з геном мамонта, який відповідає за збільшення жиру в організмі.

У підсумку у гризунів з'явилася більш довга і кучерява шерсть, але поки не було надано доказів, що ген мамонта, що збільшує жир, мав хоч якийсь ефект.

Вчені, які не брали участі в дослідженні, виділяють кілька проблем, з якими стикається проєкт. Вони акцентують увагу на тому, що поки що команда Colossal змінила ген мишей, зробивши їх більш шерстистими, але належить зробити величезний стрибок, щоб за п'ять років перейти до створення шерстистих слонів.

Також зазначається, що створення навіть одного шерстистого слона — непросте завдання, але вивести сотні чи тисячі, необхідні для відновлення арктичної тундри, буде ще складніше.

Не можна виключати й того, що генетичні зміни, які спрацюють на мишах, можуть призвести до аномалій у слонів, що обернеться стражданнями тварин.

Нагадаємо, воскресіння мамонтів може стати великою проблемою для планети. Вчені дуже близькі до того, щоб "оживити" кілька вимерлих видів. Експерти вважають, що це може бути не найкраща ідея.