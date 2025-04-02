Женщина ради развлечения сделала ДНК-тест: результаты помогли раскрыть дело об убийстве

Обычный ДНК-тест обернулся для 23-летней Дженны Герватовски из Мичигана, США, настоящим детективным триллером. Ее генетический анализ помог раскрыть запутанное дело об убийстве 1997 года, в котором подозреваемой оказалась ее родная бабушка.

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Об этом пишет издание Daily Star.

Дженна, получившая набор для ДНК-теста в подарок, никогда не могла представить, что обычный эксперимент, проведенный из любопытства, станет ключом к раскрытию уголовного дела, о котором она знала всю свою жизнь. Вскоре после прохождения теста молодой женщине поступил звонок с неизвестного номера, положивший начало жутким открытиям.

"Я знала о деле младенца Гарнет всю свою жизнь, но узнать, что к нему причастна моя бабушка, было для меня шоком", — рассказала Дженна.

История младенца Гарнет

Дело, всколыхнувшее маленькую общину в 1997 году, касалось обнаружения в выгребной яме кемпинга бездыханного новорожденного ребенка. Это было недалеко от места, где выросла Дженна. В течение 27 лет следователи не имели никаких зацепок относительно происхождения этого малыша.

Однако в 2017 году расследование возобновили. Следователи сотрудничали с судебно-медицинской компанией, чтобы взять образцы для ДНК из части бедренной кости младенца. Именно этот анализ впоследствии совпал с генетическим материалом Дженны, указывая на частичное родство между ней и погибшим ребенком.

Раскрытие семейной тайны

Сначала Дженна и ее мать Кара отнеслись к звонкам с недоверием. Они подумали, что это дело рук мошенников. Кара напомнила дочери, что их дедушка недавно стал мишенью для авантюриста, который выдавал себя за детектива.

То, что ситуация имеет реальную подоплеку, подтвердилось неделю спустя, когда полиция связалась с двоюродной сестрой Дженны.

Нэнси Герватовски предстанет перед судом Фото: Mackinac County Sheriff’s Office

"Когда я приехала домой, мама сидела за кухонным столом с моей двоюродной сестрой. Полиция связалась с ней, чтобы объяснить ситуацию с малышом", — поделилась Дженна.

Записи подтвердили, что ДНК-тест Дженны показал ее родство с младенцем как сводной племянницы. Кара, которая впоследствии также сделала ДНК-анализ, оказалась сводной сестрой погибшего ребенка.

Обвинения против бабушки

Кара, которая не поддерживала отношения со своей матерью Нэнси Герватовски с 18 лет, сразу поняла, кто мог быть причастен к этому делу. "Если это может быть кто-то, то только моя мама", — сообщила она детективам.

Генеральная прокуратура штата Мичиган обвиняет Нэнси в том, что она родила ребенка самостоятельно в своем доме в Ньюберри. По их утверждениям, можно было бы избежать смерти ребенка в результате асфиксии, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Адвокаты Нэнси представляют другую версию событий. Они утверждают, что у нее начались преждевременные роды в ванне, во время которых она потеряла сознание, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Защита отмечает, что в 1997 году Нэнси не имела телефона, чтобы вызвать помощь.

"Она признает, что спрятала мертворожденного ребенка в сумку и оставила его в кемпинге, но действовала, находясь в состоянии шока и под воздействием сильной боли после родов", — утверждают адвокаты.

Для Дженни открытие стало серьезным эмоциональным испытанием. "Это было невероятно тяжело и травматично. Я никогда не встречалась с такой жестокостью", — поделилась она своими ощущениями от раскрытия семейной тайны.

Ожидается, что судья вскоре решит, будут ли выдвинуты обвинения против Нэнси Герватовски.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в Великобритании 19-летний студент, решив ради развлечения сделать тест ДНК, неожиданно выяснил, что его генетический материал отличается от ДНК его родителей.

Кроме того, британка, приобретя ДНК-тест за 63 фунта, столкнулась с неожиданной семейной тайной, которая кардинально изменила ее жизнь. После этого она посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не навредить себе и другим.