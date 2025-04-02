Жінка заради розваги зробила ДНК-тест: результати допомогли розкрити справу про вбивство

Звичайний ДНК-тест обернувся для 23-річної Дженни Герватовскі з Мічигану, США, справжнім детективним трилером. Її генетичний аналіз допоміг розкрити заплутану справу про вбивство 1997 року, в якій підозрюваною виявилася її рідна бабуся.

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Про це пише видання Daily Star.

Дженна, яка отримала набір для ДНК-тесту у подарунок, ніколи не могла уявити, що звичайний експеримент, проведений з цікавості, стане ключем до розкриття кримінальної справи, про яку вона знала все своє життя. Незабаром після проходження тесту молодій жінці надійшов дзвінок з невідомого номера, що поклав початок моторошним відкриттям.

"Я знала про справу немовляти Гарнет все своє життя, але дізнатися, що до неї причетна моя бабуся, було для мене шоком", — розповіла Дженна.

Історія немовляти Гарнет

Справа, що сколихнула маленьку громаду в 1997 році, стосувалася виявлення у вигрібній ямі кемпінгу бездиханної новонародженої дитини. Це було неподалік від місця, де виросла Дженна. Протягом 27 років слідчі не мали жодних зачіпок щодо походження цього малюка.

Однак у 2017 році розслідування відновили. Слідчі співпрацювали з судово-медичною компанією, щоб взяти зразки для ДНК із частини стегнової кістки немовляти. Саме цей аналіз згодом збігся з генетичним матеріалом Дженни, вказуючи на часткову спорідненість між нею та загиблою дитиною.

Розкриття сімейної таємниці

Спочатку Дженна та її мати Кара поставилися до дзвінків із недовірою. Вони подумали, що це справа рук шахраїв. Кара нагадала доньці, що їхній дідусь нещодавно став мішенню для авантюриста, який видавав себе за детектива.

Те, що ситуація має реальне підґрунтя, підтвердилося тиждень потому, коли поліція зв'язалася з двоюрідною сестрою Дженни.

Ненсі Герватовскі постане перед судом Фото: Mackinac County Sheriff’s Office

"Коли я приїхала додому, мама сиділа за кухонним столом з моєю двоюрідною сестрою. Поліція зв'язалася з нею, щоб пояснити ситуацію з малюком", — поділилася Дженна.

Записи підтвердили, що ДНК-тест Дженни показав її спорідненість із немовлям як зведеної племінниці. Кара, яка згодом також зробила ДНК-аналіз, виявилася зведеною сестрою загиблої дитини.

Звинувачення проти бабусі

Кара, яка не підтримувала стосунки зі своєю матір'ю Ненсі Герватовскі з 18 років, одразу зрозуміла, хто міг бути причетний до цієї справи. "Якщо це може бути хтось, то лише моя мама", — повідомила вона детективам.

Генеральна прокуратура штату Мічиган звинувачує Ненсі в тому, що вона народила дитину самостійно у своєму будинку в Ньюберрі. За їхніми твердженнями, можна було б уникнути смерті дитини внаслідок асфіксії, якби їй вчасно надали медичну допомогу.

Адвокати Ненсі представляють іншу версію подій. Вони стверджують, що у неї сталися передчасні пологи у ванні, під час яких вона знепритомніла, а коли прокинулася, виявила дитину мертвою. Захист наголошує, що в 1997 році Ненсі не мала телефону, щоб викликати допомогу.

"Вона визнає, що сховала мертвонароджену дитину в сумку і залишила її в кемпінгу, але діяла, перебуваючи в стані шоку і під впливом сильного болю після пологів", — стверджують адвокати.

Для Дженни відкриття стало серйозним емоційним випробуванням. "Це було неймовірно важко і травматично. Я ніколи не зустрічалася з такою жорстокістю", — поділилася вона своїми відчуттями від розкриття сімейної таємниці.

Очікується, що суддя незабаром вирішить, чи будуть висунуті звинувачення проти Ненсі Герватовскі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії 19-річний студент, вирішивши заради розваги зробити тест ДНК, несподівано з’ясував, що його генетичний матеріал відрізняється від ДНК його батьків.

Крім того, британка, придбавши ДНК-тест за 63 фунти, зіткнулася з несподіваною сімейною таємницею, яка кардинально змінила її життя. Після цього вона порадила користувачам мережі не копатися в минулому, щоб не нашкодити собі та іншим.