"Не знаю, що думати": чоловік задля сміху зробив тест ДНК і опинився за крок від втрати родини

Результат тесту показав, що хлопець наполовину азіат, а наполовину — європеєць, хоча обидва його батьки європейці.

Related video

У Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його ДНК відрізняється від структури ДНК його батьків. Про це пише Mіrror.

Хлопець розповів в мережі Reddit, що навчається в університеті, і його університетські друзі вирішили замовити ДНК-тести "задля розваги" — і порівняти їхні результати один з одним. Результати тесту не порадували студента, оскільки він виявив, що наполовину європеєць, а наполовину — азіат, хоча зростає у європейській родині.

"У мене справді чудова сім’я — моя мама, 46 років, тато, 50 років, і сестри-близнючки. Ми — не ідеальна сім’я, але ми завжди тут один для одного, і у мене глибокий зв’язок з моїми батьками. Я абсолютно впевнений, що ніхто з моєї родини не з Азії, і я дуже добре знаю своїх дідуся та бабусю" — розповідає студент.

Попри те, що у нього темніший колір обличчя, ніж у його батьків і братів і сестер, він ніколи не думав, що це може бути тому, що він має іншу структуру ДНК.

"Я просто боюся, що моя мама могла зрадити мого батька. Вони разом з 18 років. Між ними не було нічого, крім щирої любові, і мама завжди підтримувала мого батька в його амбітних планах. Я боюся втратити свого батька", — розповів хлопець.

Він додав, що коли жартома розповів батькам про результати тесту ДНК, тато посміявся, а мама змінила тему.

Хоча більшість читачів закликали хлопця поговорити з мамою віч-на-віч, інші намагалися придумати інші можливості для його результатів. Один користувач сказав: "Можливо, бабуся чи дідусь були нечесними або когось усиновили".

Нагадаємо, що жінка приховувала від свого чоловіка результати ДНК, тому що вони видають секрет з підліткового віку. Як виявилося, її перша шкільна "інтрижка" і був батьком її дитини, а ніяк не її законний чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Британії близнюки заради розваги принесли додому сімейний набір ДНК і викрили власну матір у зраді.