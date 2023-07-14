Помилка молодості: тест ДНК розкрив таємницю жінки, яка може зруйнувати її сім'ю

Жінку мучить совість через вчинення дурної давньої помилки. Вона сховала тест ДНК, щоб чоловік ніколи не дізнався правду.

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Жінка приховувала від свого чоловіка результати ДНК, тому що вони видають секрет, який вона приховувала від нього з підліткового віку. Як виявилося, її перша шкільна "інтрижка" і був батьком її дитини, а ніяк не її законний чоловік. Про це вона розповіла в соціальній мережі Reddit, передає Mirror.

Усе життя жінки почало руйнуватися після того, як вона виявила, що її шкільна інтрижка насправді є біологічним батьком її сина. Вона розповіла, як 15 років тому "підчепила" одного з "найпопулярніших хлопців у школі" на вечірці.

"П'ятнадцять років тому я була дурною старшокласницею, яка повстала проти батьків після того, як мене змусили переїхати в нове місто через роботу мого батька. Мені довелося залишити всіх своїх друзів позаду. А компанія, з якою я зіткнулася в новій школі, не справила на мене найкращого впливу. Я була в депресії і робила все, що могла, щоб показати своїм батькам, що переїзд до нового міста був найгіршою помилкою, яку вони могли зробити", — пояснила вона.

Через деякий час, за словами жінки, вона познайомилася з молодим чоловіком на ім'я Брент, який був дуже веселим і цікавим. Він запросив її на побачення.

Але незважаючи на зараження стосунків, вона вирушила на шкільну вечірку, де і сталася та сама "інтрижка".

"Через тиждень Брент знову запросив мене. Ми пішли до нього додому, і я залишилася на ніч", — пише вона

Через деякий час дівчина зрозуміла, що вагітна, але питання — хто саме став батьком дитини.

Жінка сказала: "Брент навіть не переймався питанням, була це його дитина чи ні. Він познайомив мене зі своєю сім'єю, заявив про свій намір одружитися зі мною і кинув школу, щоб влаштуватися на постійну роботу.

За її словами, вона вийшла заміж за Брента і зараз у них двоє дітей, батьком яких точно є він. Але ось у спорідненості Брента з первістком вона не була впевнена.

Одного разу чоловік оповідачки вирішив пройти тест ДНК "просто для розваги".

"Вони з друзями хотіли дізнатися більше про своїх предків і побачити, що насправді було їхньою спадщиною. Результати прийшли сьогодні, і я відкрила їх до того, як Брент повернувся додому з роботи", — повідомила жінка.

Як і слід було очікувати, батьком першої дитини виявився не її чоловік.

"Я сховала результати, але знаю, що Брент зрештою запитає про них. Я не можу продовжувати цей фарс, і я вже розриваюся від почуття провини. Я не знаю, що робити. Моєму синові 14 років. Він кохає людину, яку називає татом. Цей секрет зруйнує нашу сім'ю", — відверто написала жінка.

Нагадаємо, що в Британії близнюки заради розваги принесли додому сімейний набір ДНК і викрили власну матір у зраді. Вони виявили, що їхній батько — не біологічний.

Раніше повідомлялося, що в Британії жінка влаштувалася на роботу "голою прибиральницею" і стала отримувати шалені гроші. Вона швидко виплатила всі борги і задумалася, щоб піти з основної роботи.